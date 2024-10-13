مدرب الزمالك يحفز بنتايك بعد شائعة المنشطات

عقد البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك جلسة قصيرة مع المغربي محمود بن تايك في إطار إستعدادات الفريق لبطولة السوبر المصري.

وطلب جوزيه جوميز المدير الفني من محمود بن تايك عدم الالتفات إلى الحملات الشرسه الموجهه ضد اللاعب بشأن تحليل المنشطات الذى أجرى له على هامش مباراة السوبر الإفريقى أمام الأهلى التى أقيمت بالمملكه العربيه السعوديه وفاز بها الأبيض والتى ادعت أن تحليل العينه الخاصه به جاء ايجابى وشدد عليه التركيز فى التدريبات فقط..

وكان وكيل اللاعب المغربى قد أصدر بيانا استنكر فيه الحملات الشرسه الموجهه ضد اللاعب وهدد باتخاذ الإجراءات القانونية ضد من يساهم فى نشر هذه الأخبار الكاذبه سواء وسائل الإعلام أو الصفحات.

الزمالك يرفض ضغط جوميز للتعاقد مع إيجاريا

من ناحيه أخرى وجه مجلس الإداره الشكر للاعب أوفي إيجاريا على الفترة التي قضاها مع الفريق حيث أكد مسؤولو النادي على تقديرهم واحترامهم للاعب لتفهمه لسياسة القلعة البيضاء بخصوص تدعيمات الفريق في الموسم الجديد ويؤكد مسؤولو النادي أن اختيار الصفقات الجديدة من اختصاصات البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي بالتنسيق مع مجلس الإدارة من أجل دعم الفريق بالشكل الأمثل في الفترة المقبلة".

وأراد نادي الزمالك الحفاظ على حقوقه و متابعة اللاعب بدنياً و فنياً خلال فترة اختبار لمدة ١٠ أيام في حين أراد اللاعب أن يوقع على عقود الانتقال للفريق خلال 48 ساعة، ليقرر النادي توجيه الشكر له.

ورغم محاولات البرتغالي جوزيه جوميز إقناع اللاعب بالخضوع لاختبار فنى فى مباراتى اليوم إلا أنه رفض بشده مؤكدا أن الإتفاق الذى جرى معه قبل وصوله إلى القاهره كان توقيع العقود معه فى حال اجتياز الكشف الطبي وهو ماخالفه مسئولو الزمالك.

فى الوقت الذى أكدت مصادر داخل مجلس الإداره أن لجنه الكره أبدت تحفظها على اللاعب بعد أن شاهده الثلاثى أحمد سليمان وحسين السيد عضوا المجلس وكذلك طارق السيد عضو لجنة الكره فى مباراة بتروجيت الوديه حيث لم يظهر بالمستوي الذى يرشحه للعب في القلعه البيضاء.

