تحذير خطير: فيشر- برايس تسحب 2 مليون أرجوحة للأطفال بعد وفاة خمسة رضع

أفادت وكالة CNN أن شركة فيشر-برايس أنها قامت بسحب أكثر من 2 مليون أرجوحة للأطفال من طراز "سنوجا" بسبب خطر الاختناق، وذلك بعد تقارير تفيد بوفاة خمسة أطفال أثناء نومهم في هذا الجهاز.



في تنبيه أصدرته اللجنة الأمريكية لسلامة المنتجات الاستهلاكية (CPSC)، تم التحذير من أن الأرجوحة التي يبلغ سعرها 160 دولاراً "لا ينبغي استخدامها للنوم، ويجب عدم إضافة أي مواد Bedding إليها"، حيث أن الرأس والوسادة الموجودة على المقعد يمكن أن تؤدي إلى زيادة خطر الاختناق.



تجدر الإشارة إلى أن الوفيات الخمس تم الإبلاغ عنها بين عامي 2012 و2022، وكان جميع الضحايا من الرضع الذين تتراوح أعمارهم بين شهر إلى ثلاثة أشهر، وقد استخدموا الأرجوحة للنوم. وأوضحت الوكالة أن معظم الحوادث حدثت عندما كان الأطفال غير مقيدين، وتم إضافة مواد للتنجيد إلى الأرجوحة.



توصي الأكاديمية الأمريكية لطب الأطفال بإبقاء البطانيات والوسائد والألعاب المحشوة والأدوات الناعمة الأخرى بعيداً عن مكان النوم.



تشمل عملية السحب 21 طرازاً من أرجوحة "سنوجا"، ويمكن الاطلاع على قائمة كاملة بالطرازات وأرقام المنتجات على موقع CPSC. وقد تم بيع هذا الجهاز في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك منذ عام 2010، في متاجر مثل أمازون وتويز آر أص وتارغت وول مارت وسامز كلوب.



يجب على الأفراد الذين يمتلكون أرجوحة "سنوجا" إزالة الرأس والوسادة على الفور. وتقدم فيشر-برايس استرداداً بقيمة 25 دولاراً للأشخاص الذين يقومون بإزالة هذه الأجزاء، وهو متاح على موقع شركة ماتيل.



ورغم هذا الحل، انتقد ريتشارد ترومكا جونيور، مفوض اللجنة، شركة فيشر-برايس لعدم سحب المنتج بالكامل، مطالباً باسترداد كامل للمبلغ. وقال في بيان له: "أعتقد أن عملية السحب المعطوبة التي أعلنت عنها فيشر-برايس اليوم محكوم عليها بالفشل وستبقي العديد من الأطفال في خطر". وأضاف: "نصيحتي: احصل على استردادك بقيمة 25 دولاراً ثم تخلص من هذا المنتج، فلا تحتفظ به في منزلك لأنه سيظل غير آمن للنوم للأطفال".



علما بان لم ترد شركة ماتيل على الفور على طلب CNN للتعليق حول تصريحات ترومكا.



وقد قامت فيشر-برايس سابقاً بسحب أرجوحة للأطفال أخرى، بما في ذلك "روك إن بلاي سليبرز" التي كانت محور مشكلتين، بما في ذلك سحبها العام الماضي بعد وقوع ثماني حالات وفاة للأطفال بعد عملية السحب الأولية في عام 2019.