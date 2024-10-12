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رئيس مجلس النواب الإيراني يقود طائرة مساعدات إلى بيروت ( فيديو)
السبت 12 أكتوبر 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

عربى وعالمى

رئيس البرلمان الإيراني من بيروت: سندعم قرارات لبنان

رئيس البرلمان الإيراني
رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف

أعلن رئيس البرلمان الإيراني، محمد باقر قاليباف، يوم السبت، عن دعم القيادة الإيرانية إلى جانب لبنان وحزب الله في كل الظروف، وذلك عقب وصوله بيروت في زيارة ليوم واحد يتوجه بعدها إلى جنيف.

 

وقال فاليباف في مؤتمر صحفي بالعاصمة اللبنانية بيروت إنه يحمل رسالة من المرشد الإيراني على خامنئي والرئيس الإيراني مسعود بزشكيان "مفادها أننا نقف مع لبنان".

 

وأكد استعداد إيران لتقديم المساعدات التي يحتاجها لبنان والنازحين من الحرب في البلاد.

 

وأضاف "سندعم كافة القرارات الصادرة عن الحكومة والمقاومة في لبنان وحزب الله".

وتابع حديثه بالقول "سأنطلق إلى جنيف وسأحمل معي قضايا الشعبين اللبناني والفلسطيني"، وذلك لدى مشاركته في اجتماع الاتحاد البرلماني الدولي.

 

تأتي زيارة فاليباف بعد عد أسبوع من زيارة وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إلى لبنان حيث من المقرر إجراء محادثات ولقاءات مع رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي، بالإضافة إلى لقاءات مع نواب ورؤساء أحزاب لبنانية، حسب التقارير المحلية.

 

 

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