مصر تضخ ملايين الأطنان من الأسمدة المدعمة لإنقاذ الموسم الزراعي

في ظل الارتفاع الكبير في أسعار الأسمدة بالسوق الحرة، التي بلغت حوالي 21 ألف جنيه للطن، بدأت وزارة الزراعة بتوزيع الأسمدة المدعمة للفلاحين بسعر 4800 جنيه، استعداداً لموسم الزراعة الشتوي.

تأتي هذه الخطوة ضمن جهود الدولة لتخفيف الأعباء عن المزارعين، خاصة مع اقتراب موسم زراعة القمح، الذي يُعتبر المحصول الاستراتيجي الأهم.

أكد حسين أبو صدام، نقيب الفلاحين، أن بدء توزيع الأسمدة المدعمة يُعد خبرًا سارًا للمزارعين، مشددًا على ضرورة حل أزمة الأسمدة قبل بدء موسم الزراعة الشتوي. وأضاف أن هذا الموسم يتضمن زراعة القمح، محذرًا من أن عدم معالجة نقص الأسمدة قد يؤدي إلى أزمات كبيرة في الموسم المقبل.

وأوضح أبو صدام أن ارتفاع أسعار الأسمدة في الأسواق الحرة يعود إلى توقف بعض المصانع عن العمل وضعف إنتاجية أخرى بسبب نقص الغاز.

أسعار الأسمدة المدعمة والحرة

وأشار إلى أن سعر الطن من السماد في السوق الحرة يبلغ حوالي 21 ألف جنيه، بينما سعر شيكارة السماد بوزن 50 كيلوجرام يصل إلى حوالي 1150 جنيها. أما بالنسبة للأسمدة المدعمة، فإن سعر الطن يبلغ 4800 جنيه، وسعر شيكارة السماد المدعمة بوزن 50 كيلوجرام يصل إلى حوالي 250 جنيها. لفت أبو صدام إلى أن حصة الفدان من الأسمدة المدعمة هي 6 شكائر وزن 50 كيلوجرام لكل من الموسمين الزراعيين الصيفي والشتوي.