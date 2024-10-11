"الزراعة في أسبوع" نشرة الحصاد رقم ٢١٦

أصدر مركز المعلومات الصوتية والمرئية، التابع لوزارة الزراعة واستصلاح الاراضي، "الانفوجراف الاسبوعي" في نسخته رقم ٢١٦ حول الحصاد الاسبوعي لأهم أنشطة الوزارة، خلال الاسبوع الماضي في الفترة من ٤ وحتى ١٠ اكتوبر الجاري، وذلك بالتعاون مع المكتب الاعلامي للوزارة، كما أصدر المركز ايضا ملخصا بالفيديو، حول انشطة الوزارة خلال نفس الفترة.

وخلال هذا الأسبوع وقع علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي والدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، والدكتور كامل عبد الله العضو المنتدب لشركة القناة للسكر اتفاق تسوية بين وزارة الموارد المائية والري، والهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، وشركة القناة للسكر لصالح مشروع القناة للسكر بحضور المستشار عدنان فنجري وزير العدل.

كما سلط الانفوجراف الضوء، على زيارة علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي إلى رومانيا للمشاركة في اجتماعات اللجنة الفنية العليا المصرية الرومانية والتي تعقد في العاصمة بوخارست برئاسة الدكتورة رانيا المشاط وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، حيث وقع وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، ونظيره الروماني، الخطة التنفيذية للتعاون بين البلدين في الأنشطة الزراعية المختلفة بحضور د رانيا المشاط وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولىا، كما عقدا أيضا اجتماعا مشتركا لبحث تكثيف سبل التعاون بين مصر ورومانيا في المجال الزراعي.

واستقبل علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي وفد رفيع المستوى من مجموعة الغانم الاستثمارية حيث تناول اللقاء زيادة استثمارات مجموعة الغانم في مصر وتوسيع نشاطها، كما بعث وزير الزراعة، برقية تهنئة إلى فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، بمناسبة الذكرى الواحد والخمسين لحرب السادس من اكتوبر المجيدة عام ١٩٧٣.

ووجه علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي كافة قطاعات الوزارة للعمل الميداني وتقديم الخدمات التنموية للمزارعين بكافة مناطق الجمهورية، كما أعلن عن ان إجمالي الصادرات الزراعية، خلال الاول من يناير 2024 حتى 2 أكتوبر الجاري، حيث بلغت 6 مليون و 757 الف و 169 طن بمتوسط قيمة دولارية قدرها 3 مليار و 952 مليون.

فيما نفت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي الاخبار التى تداولتها بعض الصحف والمواقع الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي بشأن إغلاق حديقة الزهرية التابعة للوزارة في منطقة الزمالك، لافتة إلى أن الحديقة تستقبل زوارها بشكل يومي منذ الساعه الثامنة صباحا وحتى نهاية اليوم.

وقام المهندس مصطفى الصياد نائب الوزير بتسليم شهادات التخرج ل 14 مبعوثا من 11 دولة افريقية في البرنامج التدريبي "التغيرات المناخية وتأثيرها علي الآمن الغذائي، كما أعلن قطاع الإرشاد الزراعي، تقرير المتابعة الدورية لمنظومة جمع وتدوير قش الارز بالمحافظات، وحتى السابع من أكتوبر الجاري والذي تضمن حصاد 70% من المساحات المنزرعة وتجميع أكثر من 970 ألف طن من القش.

وأصدرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، العدد ٢٢ من مجلتها الشهرية «MALR»، عدد شهر اكتوبر ٢٠٢٤، والتي يشرف عليها ويعدها مركز المعلومات الصوتية والمرئية، والمكتب الاعلامي للوزارة، تحت شعار : " كلمة من قلب الديوان، كما أعلنت الهيئة العامة للخدمات البيطرية عن علاج وفحص أكثر من 776 ألف رأس ماشية خلال حملت التحصين والقوافل البيطرية خلال شهر سبتمبر الماضي، كذلك نظمت الهيئة العامة للخدمات البيطرية قافلة بيطرية مجانية من خلال فريق أطباء من مديرية الطب البيطري بالجيزة تحت اشراف الدكتور علاء عبدالعال مدير المديرية، حيث قام أطباء القافلة بعملية رش عدد ٥٠٠ رأس حيوان من الخيول والدواب والجمال ضد الطفيليات الخارجية.

فيما تلقى علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي تقريرا من الدكتور طارق صلاح رئيس قطاع استصلاح الأراضي حول أنشطة القطاع في سيناء خلال هذا العام وذلك بمناسبة الذكرى ال 51 للنصر العظيم، كما نظم معهد بحوث وقاية النباتات ندوة علمية تحت عنوان "كيفية إعداد المشروعات البحثية والحصول على المنح البحثية" بالمقر الرئيسي للمعهد، كذلك قدم المعهد، تقريره الشهري الذي يبرز أهم الأنشطة والإنجازات التي حققها خلال شهر سبتمبر 2024.

وشارك الدكتور احمد رزق رئيس الإدارة المركزية لمكافحة الآفات في ورشة العمل التي اقامتها لجنة مبيدات الآفات الزراعية بالتعاون مع كلية الزراعة جامعة المنصورة تحت عنوان "المبيدات والصادرات الزراعية، كما توجه رئيس الإدارة في جولة تفقديه إلى محافظة شمال سيناء وعقد اجتماعا مع مهندسي ومديري ادارات المكافحة بمحافظة شمال سيناء لمناقشة اعمال المكافحة في هذه القطعة الغالية من الوطن.

وقام وفد خبراء من الاتحاد الأوروبي في مجال الميكنه الزراعية بزيارة بعض محطات قطاع الزراعة الالية بمحافظتي المنوفية والغربية وكذلك زيارات حقلية لتشغيل بعض المعدات كالحرث والتسوية بالليزر وكذا حصاد الأرز وعملية كبس القش، كما استعرضت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، تقريرا اشتمل بأبرز أنشطة المعمل المركزي لأبحاث وتطوير نخيل البلح، خلال شهر سبتمبر الماضي، وما تم تنفيذه من أنشطة إرشادية وتدريبية مختلفة.

بينما أكد الدكتور احمد عضام رئيس قطاع الخدمات والمتابعة بوزارة الزراعة ان تقاوى القمح المعتمدة متوفرة وتكفي لزراعة المساحة المستهدفة وزيادة، كما استقبل الدكتور محمد المنسي رئيس الحجر الزراعي وفدا من نيوزلاندا برئاسة سعادة السفيرة Amy Laurenson سفيرة نيوزلاندا بالقاهرة لبحث سبل التعاون الثنائي المشترك، كذلك نظم الحجر الزراعي والمعمل المركزي للمبيدات ورشة عمل حول الصادرات والاستخدام الامن للمبيدات الزراعية.

وقامت وزارة الزراعة، ممثلة في قطاع تنمية الثروة الحيوانيه والداجنه والصندوق المركزى لتنمية الثروة الحيوانيه بالاراضى المستصلحة بتوفير وضخ كميات من بيض ، بأسعار مخفضة، لدعم الأهالي مع بداية العام الدراسي الجديد، كما شارك المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الأغذية، بإلقاء محاضرة "بالإجتماع الفني الثالث لسلامة الغذاء في أفريقيا"، كما بلغ إجمالي عدد العينات التي استقبلها من عملاءها خلال هذا الأسبوع أكثر من ٥٠٠٠ عينة.

وبحث مركز بحوث الصحراء وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائى سبل التعاون لمواجهة تحديات الزراعة المستدامة والتغيرات المناخيةآ، كما بحث اللقاء آليات التعاون في مجال تدهور الأراضي وإدارة الجفاف والتخفيف من مخاطر العواصف الرملية والغبارية فضلاً عن تنمية وإدارة موارد المياه.

يذكر ان مركز المعلومات الصوتية والمرئية، والمكتب الاعلامي للوزارة، يصدران الجمعة من كل اسبوع، انفوجرافا وفيديو باسم: الزراعة في اسبوع، لالقاء الضوء على ملخص ما تم من انشطة وجهود، بكافة القطاعات والهيئات، التابعة للوزارة، فضلا عن انفوجراف وفيديو كل ثلاثاء باسم: الزراعة في كل مصر، حول انشطة وجهود القطاع الزراعي، بالمحافظات المختلفة، كما أصدر المركز مؤخرا، سلسلة دليل خدمات وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والذي يلقي الضوء على الخدمات التي تقدمها الوزارة للمزارع والمربي، كذلك اصدار ارقام في الزراعة، الذي يلقى الضوء على انجازات القطاع الزراعي بالارقام، فضلا عن إصداره الاخير MALR مجلة وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ، الالكترونية الشهرية، الزراعية المتخصصة الاخبارية والمتنوعة.

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