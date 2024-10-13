تعرف على مباريات الجولة الثانية بدوري المحترفين اليوم

عشاق الساحرة المستديرة على موعد اليوم الأحد مع 4 مباريات بدلا من 5 لقاءات ضمن الجولة الثانية من مسابقة دوري المحترفين المصري للموسم الرياضي الجديد 2024 ـ 2025.

و تقرر تأجيل مباراة بلدية المحلة وسبورتج، لحين تحديد الفريق المحلاوي ملعب بديلا لاستضافة مبارياته بعد عدم حصول ملعب النادي علي الموافقات الأمنية.

تنطلق اليوم الأحد مباريات الجولة الثانية من مسابقة دوري القسم الثاني أ “دوري المحترفين ” في موسمه الثاني بمشاركة 20 فريقا.

ومن المقرر أن تستكمل باقي مباريات الجولة الثانية بدوري المحترفين غدا الاثنين حيث يشهد إقامة 5 مباريات.

مباريات اليوم في الجولة الثانية من دوري المحترفين

المقاولون العرب X الداخلية

منتخب السويس X القناة

طنطا X بروكسي

أبوقير للأسمدة X راية