تأكد جاهزية عبد المنعم لمباراة منتخب مصر امام موريتانيا

طمأن الطاقم الطبي للجهاز الفني، الجماهير المصرية بشأن جاهزية المدافع محمد عبد المنعم نجم منتخب مصر ولاعب نيس الفرنسي، بعد إصابته بكدمة في العضلة الأمامية خلال مشاركته في مباراة مصر أمام موريتانيا لحساب الجولة الثالثة بالتصفيات المؤهلو لكأس أمم أفريقيا.

وخضع عبدالمنعم، لفحوصات طبية تحت إشراف الدكتور محمد أبو العلا رئيس الجهاز الطبي، للوقوف على حجم إصابته وفرصة لحاقه بمواجهة الثلاثاء لمنتخب مصر أمام موريتانيا في الجولة الرابعة للتصفيات.

ويستعد منتخب مصر بعد غد الثلاثاء، لحسم تذكرة التأهل إلى كأس الأمم الأفريقية 2025، عندما يحل ضيفًا على شقيقه المنتخب الموريتاني، في إطار الجولة الرابعة من منافسات المجموعة الثالثة بالتصفيات المؤهلة للكان.

تنطلق صافرة المواجهة الحاسمة للفراعنة، في تمام الساعة السابعة مساءً، بتوقيت مصر، وذلك على أرضية الملعب الأولمبي بالعاصمة نواكشوط، وسط حضور مترقب لنحو عشرة آلاف مشجع من البلد المستضيف.

يذكر ان مصر، هو المنتخب الأكثر مشاركة في بطولات الأمم الأفريقية، كما أنه صاحب الرقم القياسي في عدد التتويجات بنحو 7 ألقاب، ويطمح الفراعنة، لاستعادة الأمجاد في القارة السمراء، وتحقيق لقب نسخة 2025، بعد غياب 15 عاماً، حيث تغيب الكأس عن خزائن منتخب الساجدين منذ 2010م.

نيس يتغني بمحمد عبد المنعم

على جانب آخر أشاد نادي نيس الفرنسي، بقيادة مدربه فرانك هايس، عبر حسابه بمنصة أكس، بلاعبه محمد عبدالمنعم، صاحب الإمكانيات والجودة المميزة.

من جانبه، أكد "هايس" ثقته الكاملة في إمكانيات الدولي المصري، مشيرًا إلى حاجته لخدماته في الفريق، كونه قادراً على تقديم الكثير لإثبات قيمته الفنية للنادي وجمهور خلال فترة قصيرة جدًا.

وقال المدير الفني الفرنسي، ان مشكلة عبدالمنعم عبارة عن أزمة تأقلم لا أكثر حاليًا، مؤكداً انه أول شخص طالب التعاقد مع مدافع الأهلي السابق، و ليس طبيعيًا أن أفكر في إعارته أو رحيله في يناير المقبل.

ونفى فرانك هايس وجود أيه مشكلة مع محمد عبد المنعم، لأن الأزمة كانت في الفريق ككل وليس في لاعب فقط، متوقعاً ان يصبح عبدالمنعم أحد أفضل المدافعين في دوري ليجا ون الفرنسي، بنهاية الموسم الجاري.

وأوضح مدرب نيس أن مدافع الفراعنة يحتاج فقط للتأقلم مع الأجواء في ناديه الجديد، الذي ضمه ليكون لاعباً أساسياً، وليس ليكون بديلا للاعب آخر.

واختتم المدير الفني فرانك هايس، حديثه عبر موقع النادي الفرنسي، بثقته الكاملة في إظهار "عبدالمنعم" تألقه الكبير وإمكانياته ذات القيمة الفنية.

كان نادي نيس قد اتفق مع الأهلي، للحصول على خدمات صاحب الـ25 عاما مقابل 4.3 مليون يورو بالإضافة إلى مليون يورو كإضافات.

وشارك المدافع المصري في 3 مباريات مع نيس هذا الموسم في الدوري الفرنسي، منها واحدة أساسيا لعب خلالها في الشوط الأول فقط، ضد لانس.