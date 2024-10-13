تعرف على قائمة الهدافين لمنتخب مصر في تصفيات أمم أفريقيا

بدأ منتخب مصر مسيرته في تصفيات كأس الأمم الأفريقية بداية من نسخة 1968 بعد أن شارك قبلها في بطولات 1957 و1959 و1962 و1963 بدون تصفيات بسبب قلة عدد المنتخبات في هذا التوقيت.

ويتصدر صلاح قائمة أفضل هدافي منتخب مصر في تصفيات كأس الأمم الأفريقية بإجمالي 20 هدفا، حسام حسن (12 هدفاً)، أحمد حسن (10 أهداف)، أحمد الكاس (9 أهداف)، محمود حسن "تريزيجيه" (8 أهداف).

ثم يأتي الثلاثي محمود الخطيب وأحمد حسام ميدو ومحمد أبوتريكة برصيد (6 أهداف) لكل منهم، يليهم الرباعي أسامة خليل وحازم إمام وعماد متعب ومروان محسن (5 أهداف).

تريزيجيه "هداف" المنتخب مع التوأم

واصل محمود تريزيجيه نجم فريق الريان القطري، التوهج مع منتخب مصر، بعدما أحرز هدفه الدولي رقم 21 في مسيرته، وأصبح على أعتاب قائمة تاريخية تضم أفضل 10 هدافين في المنتخب.

وبات لاعب طرابزون سبور التركي السابق، على بعد 3 أهداف فقط من التساوي مع جمال عبد الحميد ومحمود الخطيب (24 هدفا) ويحتلان المركزين التاسع والعاشر.

وواصل تريزيجيه تألقه الكبير مع التوأم، بعدما سجل هدفه الخامس مع العميد، الذي يعول على نجمه الدولي، كونه لاعب يصنع الفارق والفرص التهديفية وتسجيل الأهداف، ليصبح نجم الأهلي الأسبق، إضافة كبيرة لـ منتخب مصر.

وأصبح محمود حسن تريزيجيه، هداف منتخب مصر تحت قيادة حسام حسن، برصيد 5 أهداف، بعدما أحرز هدف تقدم «الفراعنة» أمام موريتانيا.

محمد صلاح يقترب من رقم العميد

قطع محمد صلاح كابيتانو المنتخب المصري، خطوة هامة نحو التربع على صدارة اللاعبين الأكثر تسجيلا في تاريخ الفراعنة، بعد أن هز شباك المرابطون.

وبفضل هدفه الأخير، قلص نجم ليفربول الإنجليزي، الفارق مع مدربه الوطني، ​حسام حسن​، الهداف التاريخي لمنتخب الساجدين برصيد 68 هدفاً.

وأحرز صلاح هدفا في الدقيقة 79، من تمريرة عرضية أرسلها ظهير بيراميدز، محمد حمدي ببراعة، وحولها قائد الفراعنة في المرمى، ليصل جناح الريدز إلى هدفه رقم 57.

ويحتل محمد صلاح المركز الثاني في قائمة الهدافين التاريخيين بفارق 11 هدف فقط عن معادلة رقم المهاجم الأسطوري حسام حسن، الذي يتربع على صدارة القائمة التاريخية، بإجمالي 68 هدفا في مختلف المنافسات.

وفي المركز الثالث، يأتي أسطورة نادي الترسانة ومنتخب مصر حسن الشاذلي، الذي سجل بالقميص الوطني 42 هدفاً، على الصعيد الدولي.