خلافات مالية .. سائق توك توك يشعل النيران بحوش جاره بجرجا

شهد مركز جرجا جنوب محافظة سوهاج إندلاع حريق في كمية من البوص والعروق الخشبية بسطح حظيرة مشيدة بالطوب الأبيض ومسقوفة بالعروق الخشبية والبوص أشعل النيران سائق توك توك بسبب خلافات مالية بينه وبين مالك الحظيرة وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق وإخماده قبل أن يمتد للمباني المجاورة دون حدوث إصابات بشرية وأخطرت النيابة العامة للتحقيق .

تلقى اللواء مساعد الوزير مدير أمن سوهاج إخطارًا من نائبه للجنوب يفيد تلقي مركز شرطة جرجا بلاغا بنشوب حريق في حظيرة بدائرة المركز دون حدوث إصابات .

إنتقل لمحل الواقعة مأمور وضباط وحدة مباحث المركز وقوات الحماية المدنية وبالفحص تبين نشوب حريق بكمية من البوص والعروق الخشبية بسطح حظيرة مشيدة بالطوب الأبيض ومسقوفة بالعروق الخشبية والبوص ملك "جاد . ا . ع . ج" 64 سنة بالمعاش يقيم بذات الناحية وتم الدفع بسيارة إطفاء والسيطرة على الحريق وإخماده بمساعدة الأهالي .

وبسؤال مالك الحوش إتهم "إسلام . ط . ح . ط" 21 سنة سائق توك توك يقيم بذات الناحية بإشعال النيران بسبب خلافات ماليه بينهما وأن التلفيات عبارة عن إحتراق كمية من البوص والعروق الخشبية .

وتم ضبط المتهم وبمواجهته أقر بإرتكاب الواقعة بإلقاء عود ثقاب مشتعل أدى إلى نشوب الحريق لذات السبب، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات .

وفي سياق آخر شهد الطريق الصحراوي الشرقي بدائرة مركز أخميم شرق محافظة سوهاج وقوع حادث إنقلاب سيارة ملاكي على جانب الطريق بسبب إختلال عجلة القيادة بيد قائدها نتج عنه مصرع زوجة قائد السيارة ربة منزل تبلغ من العمر 42 سنة تقيم بدائرة المركز وإصابة زوجها فني إلكترونيات يبلغ من العمر 61 سنة بكسور وكدمات متفرقة بالجسم وجرى رفع آثار الحادث وتسيير حركة السير والتحفظ على السيارة ونقل الجثة لمشرحة مستشفى أخميم المركزي والمصاب لمستشفى قنا العام وأخطرت النيابة العامة للتحقيق .

تلقى اللواء مدير أمن سوهاج إخطارًا من مساعده لفرقة الشرق يفيد تلقي مركز شرطة أخميم بلاغًا بوجود حادث إنقلاب سيارة ومتوفاة ومصاب بالطريق الصحراوي الشرقي بدائرة المركز.

إنتقل لمكان الحادث مأمور وضباط وحدة مباحث المركز وبالفحص تبين أنه أثناء سير السيارة ملاكي قيادة "ناصر . ك . ح . ا" 61 سنة فني إلكترونيات يقيم دائرة مركز أخميم بالطريق المشار إليه إختلت عجلة القيادة بيده مما أدى إلى إنحرافها وإنقلابها علي جانب الطريق .

ونتج عن الحادث وفاة زوجة قائد السيارة "إلهام . م . ع . ح" 42 سنة ربة منزل تقيم بذات الناحية وتم نقل الجثة لمشرحة مستشفى أخميم المركزي وإصابة قائد السيارة بكسور وكدمات متفرقة بالجسم وتم نقله لمستشفى قنا العام، وتم رفع آثار الحادث وتسيير حركة السير والتحفظ على السيارة وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات .