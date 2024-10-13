جيش الاحتلال: اعتراض 5 صواريخ أطلقت من جنوب لبنان تجاه الجليل وخليج حيفا

أعلن جيش الاحتلال، عن تمكنه من اعتراض 5 صواريخ أطلقت من جنوب لبنان تجاه الجليل الأعلى والأوسط والغربي وخليج حيفا.

وشدد إعلام إسرائيلي، على ان صفارات الإنذار تدوي في عكا وحيفا وخليجها تزامنا مع رشقات صاروخية نحو شمال إسرائيل.

وأفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" أنه مع بدء التوغل البري الإسرائيلي في لبنان ازداد معدل إطلاق "حزب الله" الصواريخ على المستوطنات الشمالية في إسرائيل.

وقالت الصحيفة إنه مع زيادة معدل إطلاق "حزب الله" للصواريخ ارتفعت نسبة الأضرار التي لحقت بالممتلكات في المستوطنات الحدودية الشمالية، حتى بعد ظهر أمس، مشيرة إلى أنه مع تسجيل 1645 إصابة مباشرة في الأبنية بفعل صواريخ حزب الله في الخط الأمامي للمستوطنات الشمالية عند الحدود مع لبنان.

وأوضحت أنه منذ بدء التوغل البري، تم الإبلاغ عن أكثر من 103 حوادث إصابة مباشرة وأضرار بالممتلكات.

بدورها، نقلت صحيفة "معاريف" عن سلاح الجو قوله إن إخلاء الجرحى أكثر تعقيدًا في الساحة الشمالية مقارنة بغزة، من بين أمور أخرى، بسبب التضاريس والتهديدات، وحقيقة أن المناورة البرية في لبنان قريبة من السياج، فإن عملية الإخلاء تتم بطريقة تقوم بتنقل القوات الطبية وإنقاذ المصابين إلى المهابط الموجودة في الأراضي الإسرائيلية.

المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي يؤكد القضاء على عناصر مهمة من حزب الله