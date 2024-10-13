منها ارتفاع حصيلة شهداء لبنان إلى 2255 شخصا..أبرز الاحداث العالمية اليوم

شهد العالم خلال الساعات الماضية العديد من الأحداث الساخنة والتي حملت بين طياتها أحداث دموية في قطاع غزة وجنوب لبنان جراء القصف الاسرائيلي على كلا منهما، مما ادى لسقوط شهداء وضحايا فضلا عن إصابة العشرات من المواطنين.

كما شن جيش الاحتلال حملات اعتقال في قرى فلسطينية، وقامت المقاومة الاسلامية العراقية بمهاجمة هدفين في إيلات جنوب إسرائيل.

وتستعرض"بوابة الوفد "، ملخصا لأبرز الاحداث العالمية اليوم:

ارتفاع حصيلة العدوان على لبنان

كشفت وزارة الصحة اللبنانية، أمس السبت، ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي المتواصل على البلاد منذ 8 أكتوبر 2023، إلى 2255 شهيدا و10,524 جريحا.

كما أفادت الوزارة في بيان، بأنه "خلال الـ24 ساعة الماضية تم تسجيل 26 شهيدا و144 جريحا"، وفق وكالة الأنباء اللبنانية.

حزب الله يستهدف قوة من جيش الاحتلال جنوب لبنان

ذكرت وكالة روسيا اليوم، بأن "حزب الله" استهدف مساء امس السبت، قوة من الجيش الإسرائيلي حاولت التسلل من ناحية أطراف بلدة رامية في جنوب لبنان، ما أسفر عن إصابات مؤكدة بين قتيل وجريح.

أضافت، أن "قوة من الجيش الإسرائيلي حاولت التسلل من ناحية أطراف بلدة رامية جنوبي لبنان، فرصدها مقاتلو "حزب الله"، حيث تم استهدافها بصاروخ موجه، ما أدى إلى وقوع إصابات مؤكدة بين قتيل وجريح، وسط محاولات من قبل الجيش الإسرائيلي لسحب القوة المستهدفة والاصابات.

سقوط ١٨ شهيد في لبنان

استشهد 18 شخصا وأصيب آخرون، أمس السبت، في غارات شنتها طائرات الاحتلال الإسرائيلي على لبنان، وفقًا لـ"وفا".

وذكرت كالة الأبناء اللبنانية، باستشهاد ثلاثة أشخاص وإصابة شخص بجروح خطيرة، في قصف الاحتلال الإسرائيلي مركبة مدنية على طريق القطراني في البقاع الغربي.

استشهاد ١١ مواطنا في مخيمي النصيرات وجباليا

وقد استشهد 11 مواطنا وأصيب آخرون، مساء أمس السبت، في غارات شنتها طائرات الاحتلال الإسرائيلي على مخيمي النصيرات وجباليا في قطاع غزة، ليرتفع عدد الشهداء في القطاع منذ الفجر إلى 37.