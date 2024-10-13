بالخطوات البسيطة.. ماذا تفعل عند فقدان أو سرقة لوحات سيارتك

تعد سرقة لوحات السيارات من الجرائم المنتشرة والتي يتعرض لها الكثير من المواطنين، لذلك ترصد بوابة الوفد الإلكترونية لرصد بعض الخطوات التي يمكنك اتباعها لحماية نفسك وتقليل الأضرار الناتجة عن هذه الجريمة:

الإجراءات فورية يجب اتباعها عند معرفة سرقة لوحات السيارة:



تبليغ الشرطة:

قم بتحرير محضر سرقة في أقرب قسم شرطة، ووضح فيه تفاصيل الحادثة بدقة، بما في ذلك مكان ووقت حدوث السرقة، ووصف اللوحات المسروقة، واطلب نسخة من المحضر، وستحتاجها في الإجراءات التالية.



إبلاغ شركة التأمين:

إذا كان لديك تأمين على السيارة، قم بإبلاغ شركتك للتأمين فوراً، قد يكون لديك تغطية لسرقة اللوحات أو الأضرار الناتجة عنها.



تغيير قفل السيارة:

كإجراء احترازي، قم بتغيير قفل السيارة لمنع أي شخص آخر من استخدامها.

الإبلاغ في المرور عن فقدان لوحات السيارة:

بعد ذلك يتوجه المواطن إلى إدارة المرور التابعة لها اللوحة المعدنية نفسها ليقوم بإخطار الإدارة.

يتم تحرير مذكرة فقد بدفتر حصر المذكرات، وإذا كانت اللوحات تالفة يتم معاينة اللوحة التالفة بوحدة التراخيص التابع لمحل الإقامة.

بعد ذلك يتم إحضار شهادة مخالفات لصاحب السيارة.

وأخيرًا يتم إجراء الفحص الفني على السيارة بمعرفة المهندس المختص.

بعد هذه اللإجراءات يحصل المواطن على خطاب يستبدل بمقتضاه لوحاته المفقودة بأخرى، دون دفع أية غرامة أو أي شيء من هذا القبيل.

ويتم الإخطار عنها بمعرفة الجهات الأمنية، ليتم تدوين ذلك على جهاز الاستعلام الأمني للسيارات بوزارة الداخلية، ليصبح برئ تماما من أي جريمة تحدث بتلك الأرقام.