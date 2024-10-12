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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

رياضة

الكعبي: شعبية الزمالك جارفة في الإمارات.. السوبر المصري سيظهر في أفضل صورة

عبدالله الكعبي
عبدالله الكعبي

أكد الإعلامي الإماراتي عبدالله الكعبي، ان بطولة السوبر المصري قوية وستكون مواجهات من العيار الثقيل بسبب مشاركة الزمالك والأهلي وبيراميدز وسيراميكا كليوباترا.

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وقال الكعبي في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" مع الإعلامي أحمد علي، المُذاع على قناة نادي الزمالك: "علاقة الشعبين المصري والإماراتي قوية والسوبر سيظهر في أفضل صورة، والتتويج بالسوبر الإفريقي سيمنح الزمالك دفعة معنوية قوية قبل السوبر المصري".

وأضاف: "هناك اهتمام إعلامي كبير في الإمارات بالسوبر المصري وشعبية الزمالك جارفة في الإمارات".

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