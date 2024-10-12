الأحد 13 أكتوبر 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

رياضة

مدرب حراس الوحدة: الزمالك استحق السوبر الإفريقي والجميع ينتظره في الإمارات

الأهلي والزمالك
الأهلي والزمالك

أكد عمار معاذ، مدرب حراس مرمى نادي الوحدة الإماراتي، أن الجميع ينتظر وصول نادي الزمالك للإمارات من أجل خوض بطولة السوبر المصري.

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وقال معاذ في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" مع الإعلامي أحمد علي، المُذاع على قناة نادي الزمالك: "سعداء بإقامة السوبر المصري في الإمارات وقدوم نادي الزمالك صاحب الشعبية الجارفة والذي يدخل البطولة بمعنويات مرتفعة بعد التتويج بالسوبر الإفريقي".

وأضاف: "الزمالك استحق الفوز على الأهلي وحصد لقب السوبر الإفريقي ويجب أن يستغل ذلك في بطولة السوبر المصري وعليه التركيز في مباراة بيراميدز الأولى".

وأوضح: "الزمالك يمتلك لاعبين أصحاب خبرات ومهارات فنية خاصة وظهروا بروح قتالية أمام الأهلي حتى الدقيقة الأخيرة".

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