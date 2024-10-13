الأحد 13 أكتوبر 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

عربى وعالمى

صحيفة ألمانية:  وزارة الدفاع عاجزة عن إرسال معدات عسكرية ثقيلة إلى كييف

معدات ثقيلة
معدات ثقيلة

كشفت صحيفة "بيلد" الألمانية أن وزارة الدفاع الألمانية عاجزة عن إرسال "معدات عسكرية ثقيلة" إضافية إلى كييف. 

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وبحسب" روسيا اليوم "، كتبت الصحيفة،  تعتقد وزارة الدفاع الألمانية أن كييف لن تكون قادرة على تنفيذ هجوم مضاد في المستقبل القريب، ولم يعد لدى القوات المسلحة الألمانية معدات عسكرية ثقيلة كافية لنقلها إلى القوات المسلحة الأوكرانية".

وأضاف المنشور: "لن يقوم الجيش الألماني بعد الآن بتزويد أوكرانيا بمعدات عسكرية كبيرة. اكتملت عمليات إرسال الأسلحة الثقيلة".

وأشار المنشور إلى أنه لن يتم توريد دبابات "ليوبارد 2" إلى كييف بعد الآن على الرغم من أن الجيش الألماني لا يزال لديه ما يقرب من 300 دبابة من هذا الطراز.

وفي وقت سابق، قال المستشار الألماني أولاف شولتس إنه لن يساعد أوكرانيا على إقناع الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا برفع القيود المفروضة على استخدام الأسلحة البعيدة المدى لضرب عمق الأراضي الروسية.

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