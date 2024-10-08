فرنسا: سنزود كييف بمقاتلات ميراج 2000 خلال عام 2025

كشف سيباستيان ليكورنو، وزير الدفاع الفرنسي، اليوم الثلاثاء أن بلاده ستزود كييف بمقاتلات "ميراج 2000" مجهزة بأسلحة جو - أرض جديدة في الربع الأول من عام 2025.

وبحسب"روسيا اليوم"، كتب ليكورنو في منشور عبر منصة "إكس" أن تسليم طائرات ميراج 2000 إلى أوكرانيا "لا يزال من المخطط له في الربع الأول من عام 2025."، دون أن يذكر عدد تلك الطائرات.

وأضاف أنه سيتم في قاعدة كازو الجوية في جنوب غرب فرنسا، تجهيز الطائرات بمعدات جديدة خاصة بـ "القتال جو أرض ومكافحة الحرب الإلكترونية"، مشيرا إلى استمرار تدريب الطيارين والميكانيكيين الأوكرانيين.

وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أعلن عن تقديم مقاتلات "ميراج 2000-5" إلى كييف في أوائل يونيو الماضي، منوها إلى بدء عمليات التسليم قبل نهاية العام. وشدد ماكرون على أن الأسلحة الفرنسية لن تستخدم لقصف المدنيين في الأراضي الروسية.

وحسب صحيفة Valeurs Actuelles، فإن لدى القوات الجوية الفرنسية ما مجموعه 26 طائرة من هذا النوع ولا يمكنها نقل أكثر من ست طائرات دون الإضرار بقدراتها الذاتية.

وأكدت روسيا مرارا أن المساعدات العسكرية الغربية لا تبشر بالخير بالنسبة لأوكرانيا ولن تؤدي إلا إلى إطالة أمد الصراع، بينما ستعتبر إمدادات الأسلحة الغربية هدفا مشروعا للجيش الروسي.