خبير مالي يتوقع استكمال صعود البورصة خلال تعاملات الأسبوع

تتوقع الدكتورة نجلاء فراج خبير أسواق المال أن تشهد تعاملات البورصة خلال جلسات الأسبوع الجاري صعودا ، مستكملة في ذلك موجة ارتفاعاتها.

كما تتوقع "فراج" أن يستهدف مؤشر البورصة الرئيسي ايجي أكس 30 مستوى 32000 نقطة، خلال التعاملات، وذلك في حال تجاوز المؤشر لمستوى المقاومة عند31500 نقطة، في ظل تواجد قوى شرائية.

كما تتوقع "فراج" أن تمثل منطقة 30750 نقطة ثم 29800 نقطة مستوى دعم أول ثم ثان للسوق.

اتسم أداء مؤشرات البورصة خلال الجلسات القليلة الماضية بالتراجعات الحادة تأثرا بتصاعد العمليات العسكرية في المنطقة، وعمليات جني الأرباح التي صاحبت هذا التصعيد.

كما ساهم تجاهل الحكومة في اتخاذ أي إجراءات وتسهيلات ضريبية، تصب في مصلحة البورصة فيما يتعلق بضريبة أرباح البورصة في تكثيف العمليات البيعية.

رغم هذه الانخفاضات الكبيرة، إلا أن استطاعت أسهم من بعض القطاعات تغرد منفردة صعودا، نتيجة بعض الاخبار الجوهرية في هذه القطاعات، وفي مقدمتها القطاع العقاري، والصناعات الهندسية، والأدوية، كونها قطاعات دفاعية يلجأ إليها المستثمرين وقت الأزمات، كما اتسمت السيولة بالثبات، حيث وصلت متوسطات قيم التعاملات إلى 5 مليارات جنيه.