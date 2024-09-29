لماذا ورط المتهمين بفبركة سحر مؤمن زكريا مجدي عبد الغني؟ الأمن يكشف

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماع، فيديو يتضمن عثور تربي على أعمال سحر للاعب مؤمن زكريا، أثناء قيامه بزراعة صبار أمام مقبرة خاصة بعائلة اللاعب مجدى عبدالغنى بالخليفة ، وهي عبارة عن أوراق وصورة للاعب مؤمن زكريا ، مكتوب عليها بعض الطلاسم والعبارات غير المفهومة.

سحر اللاعب مؤمن زكريا



ونجحت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط ناشر مقطع الفيديو المشار إليه وتبين أنه (عامل مدافن - مقيم بدائرة القسم) وبمواجهته إعترف بإختلاقه الواقعة بالإشتراك مع (نجله وشخصين آخرين وسيدة ) "تم ضبطهم عدا نجله" وأضاف بقيامهم بإحضار صورة للاعب مؤمن زكريا "لعلمهم بتعرضه لوعكة صحية" وكتابة طلاسم وعبارات غير مفهومة عليها وكذا عروسة من القماش بها مجموعة من الدبابيس

سحر مؤمن زكريا

وأشار المتهمين أنهم قاموا بدفن الصورة والطلاسم الخاص باللاعب مؤمن زكريا أمام مقبرة خاصة بعائلة اللاعب مجدى عبدالغنى لإلصاق الواقعة به لكونهما شخصيات رياضية مشهورة، وإدعائهم بعثورهم عليها حال قيامهم بزراعة صبار أمام المقبرة ، وتصوير مقطع الفيديو المتداول ونشره على مواقع التواصل الإجتماعى بهدف تحقيق أعلى نسبة مشاهدة للتربح مادياً وتسليمها عقب ذلك للاعب مؤمن زكريا تحت زعم كونها أعمال سحر والذى قام بدوره بالتخلص منها ، وبمواجهة باقى المتهمين أيدوا ذلك.



تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى تكثيف الجهود لضبط المتهم الهارب.