في موسمه.. تناول الرمان يحمي من السرطان وأمراض المناعة الذاتية

قالت أنتونينا ستارودوبوفا، أخصائية التغذية في متروبوليتان، إن الاستهلاك المنتظم لفاكهة الرمان يساعد على حماية الجسم من أمراض المناعة الذاتية والقلب والسرطان.

أواخر الخريف هو موسم الرمان وتعتقد الخبيرة أن أولئك الذين ليس لديهم موانع لاستخدامه يجب عليهم بالتأكيد تضمين الرمان في نظامهم الغذائي، وبحسب الطبيبة فإن حبات الرمان وعصيرها تحتوي على كميات كبيرة من الحديد وفيتامين سي والثيامين والبيريدوكسين والريبوفلافين (أعضاء مجموعة فيتامين ب) والبانتوثينيك وحمض الفوليك وبفضل هذا المركب، يمتلك الرمان خصائص مضادة للالتهابات ومطهرة للجسم.

وبسبب آثاره المضادة للالتهابات، فإن الرمان مفيد للغاية في الحماية من اضطرابات الجهاز المناعي، واستهلاكه ينشط إنتاج أجسام مضادة محددة تحمي من مسببات الأمراض.

والاستهلاك المنتظم للرمان يساعد على الوقاية من السرطان وأمراض القلب والمناعة الذاتية، وقالت أنتونينا ستارودوبوفا: "تحتوي هذه الفاكهة على مواد تثبط الالتهاب في الأمعاء وتساعد على شفاء القرحة وتقلل من احتمالية الإصابة بالسرطان".

ونصحت الطبيبة بإضافة الرمان إلى أطباق اللحوم والسلطات، وأيضا تناوله بصورته النقية كأي فاكهة أو توت أخرى.

عند شراء الرمان، عليك اختيار ثمار ذات ساق مقطعة بشكل متساوٍ، دون وجود بقع أو شقوق أو ثقوب في الجلد، موضحة أن العصير لا يمكن تحضيره إلا من الفواكه النظيفة وغير التالفة.