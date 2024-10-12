الأهلي يفوز على الزمالك في بطولة الجمهورية 2009

حقق فريق الكرة بالنادي الأهلي الفوز على نظيره الزمالك بهدف نظيف، في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت، ضمن الجولة الخامسة من بطولة الجمهورية مواليد 2009.

جاء هدف المباراة الوحيد عن طريق الهدف سيف كريم، في المباراة التي أقيمت على ملعب النادي الأهلي بمدينة نصر.

واستطاع المارد الأحمر الانتصار على الزمالك، بعشرة لاعبين بعدما تعرض أحد اللاعبين للطرد، ليعزز فرص الأهلي في المنافسة على صدارة ترتيب البطولة.

بهذه النتيجة، يرفع الأهلي رصيده للنقطة 12، بعدما فاز على المقاولون العرب 3-2، وتعادل مع بيراميدز 1-1 وفاز عليه بركلات الترجيح 3 - 2، وفاز على غزل المحلة 5-2، وتعادل مع البنك الأهلي سلبيًا وخسر أمامه بركلات الترجيح. مسجلًا 9 أهداف مقابل 5 أهداف في مرماه.

ويضم الجهاز الفني لفريق 2009 بالأهلي كلا من محمد عبدالوهاب مديرًا فنيًا، ومحمد علي مدربًا عامًا، ومعتز بالله هاشم مدرب أحمال، ومصطفى عبد العظيم مدرب حراس المرمى، وعبدالرحمن سعيد إداري الفريق، ومحمد إمام طبيب الفريق، والمعتز بالله هشام مدرب الأحمال، وإبراهيم رشاد إخصائي التدليك.