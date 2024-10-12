فضل الله: الزمالك لن يتأثر بتتويجه بالكونفدرالية حال صدور قرار لصالح اتحاد العاصمة

كشف الدكتور محمد فضل الله، المستشار الاستراتيجي والقانوني الرياضي الدولي، موقف نادي الزمالك من تتويجه ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، في حال صدور قرار لصالح اتحاد العاصمة الجزائري.

وقد حددت المحكمة الرياضية موعد جلسة الاستماع في القضية المثيرة للجدل بين اتحاد العاصمة ونادي نهضة بركان المغربي، والتي ستكون في 13 نوفمبر المقبل.

تجدر الإشارة إلى أن القضية نشأت خلال نصف نهائي البطولة عندما اعترض اتحاد العاصمة على خريطة المغرب الموجودة على قميص نهضة بركان، مما اعتبره الفريق الجزائري تحريضًا سياسيًا.

وفي تفاصيل القضية، رفض اتحاد العاصمة خوض مباراتي الذهاب والإياب ضد نهضة بركان، مما أدى إلى إلغاء المباراتين واعتبار الفريق الجزائري منسحباً من البطولة.

وفي تعليقه على تأثير قرار المحكمة، قال الدكتور فضل الله: "لن يتأثر فوز الزمالك بالكونفدرالية أو كأس السوبر الأفريقي، لأن صدور قرار لصالح اتحاد العاصمة من محكمة التحكيم الرياضية (CAS) قد يؤدي إلى تعديل أو تصحيح جزئي، وليس إلغاء كلي للنتائج."