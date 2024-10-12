إصابة فلسطينيان برصاص الاحتلال في العيسوية

استمرارًا لجرائم الاحتلال الإسرائيلي، فقد أصيب مواطنان بالرصاص، مساء اليوم السبت، خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي بلدة العيسوية شمال شرق القدس المحتلة.



ووفقًا لـ"وفا"، بأن قوات اقتحمت بلدة العيسوية، وسط إطلاق للرصاص، ما أدى لإصابة مواطنين بالرصاص، وصفت إصابة أحدهما بالحرجة.

وقد أفاد أمين سر حركة "فتح" في العيسوية ياسر درويش لـ"وفا" بأن قوات الاحتلال اعتقلت ثلاثة مواطنين خلال الاقتحام أحدهم بعد إصابته، ولم تعرف هويتهم بعد.

وأطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم السبت، الرصاص الحي صوب منازل المواطنين في مخيم العروب شمال الخليل، جنوب الضفة الغربية.

وذكرت "، بأن أضرار لحقت بمنازل المواطنين عقب إطلاق كثيف للرصاص الحي من قبل جنود الاحتلال تجاه منازلهم المحاذية للشارع الرئيسي على مدخل مخيم العروب، ولم يبلغ عن إصابات.