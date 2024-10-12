جيش الاحتلال: إصابة جنديين بجروح خطيرة في معارك جنوبي غزة ولبنان

أعلن جيش الاحتلال، عن إصابة جنديين بجروح خطيرة في معارك جنوبي غزة ولبنان، وذلك حسبما جاء في نبأ عاجل لقناة القاهرة الإخبارية.

معارك جنوبي غزة ولبنان

وكشف جيش الاحتلال، عن رصد إطلاق 320 قذيفة من لبنان نحو شمال إسرائيل، وذلك حسبما جاء في نبأ عاجل لقناة "القاهرة الإخبارية".

واكد جيش الاحتلال، أنه تم تنفيذ عمليات مكثفة ضد عناصر حزب الله بجنوب لبنان خلال 24 ساعة.

وشدد الاحتلال الإسرائيلي القضاء على عشرات العناصر واستهداف 280 هدفًا - جوًا وبرًا، في عمليات لجيش الدفاع في غزة ولبنان خلال نهاية الأسبوع .

وقال متحدث جيش الاحتلال الإسرائيلي عبر حسابه: قوات جيش الدفاع نفذت خلال الأربعة وعشرين ساعة الأخيرة عمليات مكثفة ضد بنى تحتية للعناصر في جنوب لبنان، واستهدفت عناصر حزب الله.

وزعم متحدث جيش الاحتلال، القضاء على 50 مسلحًا عبر اشتباكات مباشرة وغارات جوية، كما دمر أكثر من 200 هدف باستخدام المدفعية والطائرات.

وأضاف: أثناء العمليات، اكتشفت القوات فتحات أنفاق تحت الأرض، وعشرات المواقع التي كانت تُخزّن فيها أسلحة، بما في ذلك منصات إطلاق صواريخ، قذائف هاون، وصواريخ مضادة للدبابات كانت موجهة نحو البلدات الشمالية والقوات في المنطقة، كما تم العثور على معدات قتالية وأسلحة وذخيرة تعود لعناصر حزب الله.

وأشار إلى أن سلاح الجو استهدف مواقع في عمق وجنوب لبنان، ودمر عشرات منصات إطلاق الصواريخ والصواريخ أرض-أرض التي استُخدمت لإطلاق الصواريخ باتجاه إسرائيل خلال نهاية الأسبوع، كما استهدف بنية تحتية تحت الأرض قرب الحدود السورية اللبنانية حيث كانت تُخزن أسلحة تابعة لحزب الله.