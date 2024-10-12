طبيبة تكشف أبرز الأطعمة المضادة للقلق وأخرى تزيد منه

تشير الدكتورة يكاتيرينا ديميانوفسكايا أخصائية طب الأعصاب إلى أن مسببات القلق كثيرة جدا، لذلك يجب الاهتمام بالتغذية وبالحالة العاطفية وتعزيز منظومة المناعة.

ووفقا لها، الإجهاد من وجهة نظر علمية، هو استجابة طبيعية للجسم للخطر، حيث تدخل خلالها هرمونات الأدرينالين والكورتيزول إلى الدم ويصبح الجسم مستعدا للهروب من المشكلات أو مواجهتها. بالطبع مدة هذه الحالة قصيرة لذلك لا تسبب أي ضرر، بل بالعكس تحفز أعضاء الجسم وتجعلها أكثر نشاطا، ولكن إذا أصبحت هذه حالة مزمنة، حينها تسبب مشكلات صحية لا يمكن تجنبها. وأول متضرر هو القلب والأوعية الدموية والجهاز الهضمي.

وتوصي الطبيبة للحفاظ ودعم الجهاز العصبي بتناول أطعمة غنية بالتربتوفان، الذي هو حمض أميني لا ينتجه الجسم، والتربتوفان موجود في الأجبان وجبنة القريش والزبادي والشوفان والكاكاو وفول الصويا وخبز الحبوب الكاملة.

ووفقا لها، يجب أيضا تناول أطعمة غنية بالمغنيسيوم، لأنه يساعد على التعامل مع الحالات العصبية. وهذا العنصر موجود في السبانخ والبروكلي والملفوف والمكسرات والبذور ومنتجات الحبوب الكاملة والبقوليات (الفول والفاصوليا والعدس وغيرها) كما يوجد في الشوكولاتة الداكنة والموز والأفوكادو.

ومن أجل ذلك أيضا يجب تزويد الجسم بأحماض أوميغا-3 الدهنية المتعددة غير المشبعة. وهذه الأحماض موجودة في الأسماك الدهنية والجوز وبذور الشيا والكتان.

أما فيتامين B9 الضروري للجهاز العصبي فموجود في البيض والبقوليات والكبد والخضروات الورقية. وبصورة عامة جميع فيتامينات مجموعة В ضرورية لدعم وظائف خلايا الجهاز العصبي.

ووفقا للطبيبة، ولكن هناك أطعمة تفاقم القلق، لذلك يجب تجنبها قدر الإمكان ومن بينها القهوة والمشروبات الكحولية والحلويات والليمون والعصائر المعبأة والأطعمة المالحة ومشروبات الطاقة والوجبات السريعة.