مبادرة بداية تنظم يوم علمى لذوى الهمم بالإسكندرية

نظمت إدارة ذوي الهمم بمديرية الشئون الصحية بالإسكندرية، يوم علمي عن التشخيص والعلاج للشلل الدماغي وتسليط الضوء علي زيادة جودة الحياة في ظل وجود اعاقات متعددة، تحت إشراف الدكتورة فاطمة رجب بالتعاون مع ادارة التدريب تحت إشراف الدكتورة ضحى حجاج .

يأتى ذلك ضمن المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان" وفي ظل اهتمام الدولة المصرية بذوي الهمم و تفعيلاً لنهج وزارة الصحة والسكان في التعليم الطبي المستمر و تطوير مهارات الفريق الطبي، وتحت رعاية الدكتورة غادة ندا وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية وتزامناً مع اليوم العالمي للشلل الدماغي.

واستهدف التدريب أطباء الأطفال والطب الطبيعي والعلاج الطبيعي والتخاطب والتغذية وكذلك مقدمي المشورة الاسرية بمبادرة الألف يوم الذهبية، حيث تناولت المحاضرات الشلل الدماغي من منظور مختلف من حيث أهمية الاكتشاف المبكر والتدخل المبكر للمضاعفات المصاحبة للشلل الدماغي كضعف السمع وضعف الإبصار وضعف البصر المركزي وكذلك دور التغذية السليمة وكيفية تشخيص وحل مشاكل البلع لطفل الشلل الدماغي كما تضمنت المحاضرات اهمية العلاج الطبيعي والوقت المناسب للتدخل لتفادي اي مضاعفات كما تم عرض مختلف الأشعة التشخيصية المناسبة لمتابعة الحالة في المراحل العمرية المختلفة مع تجنب تكرار تعرض الطفل للأشعة.

الجدير بالذكر ان تولي الدولة عناية كبيرة لأصحاب الهمم، وتعتبر مصر من أهم الدول التي يُشاد بها في العمل الاجتماعي بوجه عام، خاصة فى مجال رعاية وتأهيل الأشخاص أصحاب الهمم، وذلك لما لها من خبرات لا يستهان بها، وتجارب رائدة في هذا الشأن، كما تعد مصر نبراسا لباقي الدول، وذلك للإقتناع والإيمان التام بأن الأشخاص أصحاب الهمم، بما لديهم من قدرات وإمكانيات، إذا ما توفرت لهم الخدمات التدريبية والتأهيلية الملائمة، والرعائية والفرص المتكافئة، سيتمكنون من المشاركة بفاعلية جنباً إلى جنب مع باقي أفراد المجتمع. هذا بالإضافة إلى الإيمان الكامل أيضاً بأن قضية الإعاقة قضية مجتمعية، يلزم مواجهتها بتكافل جهود الحكومات والمجتمع المدني والقطاع الخاص والأشخاص أصحاب الهمم