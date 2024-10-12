انضمام أحمد محمد أحمد فؤاد أمين لأكاديمية الأهلي المصري بالإمارات

أعلنت أكاديمية النادي الأهلي المصري بالإمارات عن انضمام اللاعب الواعد أحمد محمد أحمد فؤاد أمين إلى صفوفها، حيث أظهر أحمد مهارات استثنائية في لعبة كرة القدم رغم صغر سنه، ما جعله محل اهتمام العديد من الأكاديميات الكروية. ويأتي هذا الانضمام في إطار حرص الأكاديمية على تطوير المواهب الشابة وإعدادها للمستقبل.

وفي سياق متصل، تلقى أحمد دعوة لحضور المباراة المنتظرة بين أساطير ناديي ريال مدريد وبرشلونة في “كلاسيكو الأساطير”، يوم 28نوفمبر القادم بالدوحة والتي ستجمع مجموعة من أبرز نجوم الكرة العالمية الذين صنعوا تاريخًا مع الفريقين. وتعد هذه الدعوة تكريمًا إضافيًا لموهبة أحمد وإشارة إلى مستقبله المشرق في عالم كرة القدم.