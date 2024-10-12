السبت 12 أكتوبر 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

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عصام شلتوت: إعفاء لجنة التعاقدات في الأهلي من كافة مناصبها خلال 15 يومًا

عصام شلتوت الناقد
عصام شلتوت الناقد الرياضي

قال عصام شلتوت، الناقد الرياضي، إن مدير لجنة التعاقدات في القلعة الحمراء أمير توفيق سيتم إعفائه من كافة مناصبه خلال 15 يوما، وسيتم إعادة هيكلة شركة النادي الأهلي خلال الفترة المقبلة.

 

 النادي الأهلي

 

وأضاف "شلتوت"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي هيثم بسام، ببرنامج "حقك مع المشاكس"، المذاع على فضائية "القاهرة والناس"، أن نادي الزمالك تواصل مع اللاعب أحمد قندوسي من الموسم الماضي، مشير ًا إلى أن "قندوسي" أغلق هاتفة آخر 10 أيام قبل تجديده العقد هذا العام، حتى لا يتواصل معه أحد من نادي الزمالك.

 

وأشار إلى أن عقد قندوسي مستمر لمدة عامين، مشيرًا إلى أن الأهلي لديه نيه لبيعه لنادي سيرامكيا، ولكن الأهلي اشترط أن لا يكون "كوبري" لانتقال اللاعب لنادي الزمالك، مؤكدًا أن تصريحات اللاعب أحمد قندوسي صحيحة حول استغلاله من وكلاء اللاعيبة خاصة أحمد يحيي، ويحيي علي.

 

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