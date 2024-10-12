الأحد 13 أكتوبر 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

حوادث

الاستعلام عن الحالة الصحية لطالب تعرض للصعق في البساتين

بوابة الوفد الإلكترونية

أصدرت نيابة الوايلي الجزئية، اليوم، قرارًا بالاستعلام عن الحالة الصحية لطالب تعرض لصعق كهربائي وإصابته بحروق في منطقة البساتين.

 

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وتضمنت أقوال الأم، أن ابنها البالغ 15 عامًا، طالب بالمرحلة الإعدادية، كان يلعب ويلهو أمام منزله بمنطقة البساتين فارتطمت رأسه بلوحة كهرباء، فصعق كهربائيًا وأصيب بحروق من الدرجة الثانية.

 

وأصيب بحروق تغطي 15% من وجهه وعينيه ورقبته وصدره، وتم نقله بسرعة إلى المستشفى لتلقي العلاج، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، والعرض على النيابة للتحقيق.

 

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