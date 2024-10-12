ضبط تجار في النقد الأجنبي بقيمة 5 مليون جنيه

شن قطاع الأمن العام ضربات أمنية مستمرة لضبط مرتكبى جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى.

وأسفرت جهود قطاع الأمن العام بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الاتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية قرابة 5.5 مليون جنيه.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

جاء ذلك استمرارًا للضربات الأمنية لجرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفية، وما تمثله من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومى للبلاد.

نجحت أجهزة الأمن في ضبط أحد الأشخاص بالدقهلية لقيامه بإدارة محطة بث تليفزيونى لا سلكية لفك شفرة القنوات الفضائية وإعادة بثها، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لا سيما جرائم التعدى على حقوق الملكية الفكرية.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة قيام أحد الأشخاص- مقيم بدائرة مركز شرطة بيلا بكفرالشيخ بإنشاء وإدارة محطة بث تليفزيونى لا سلكية حيث يقوم باستقبال العديد من القنوات الفضائية المشفرة وإعادة بثها بشفرة خاصة به "دون تصريح"، وكذا إدارة محل لبيع مستلزمات كسر شفرة القنوات الفضائية بالمخالفة للقانون.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وعثر بحوزته على مجموعة من المعدات والأدوات التى يستخدمها فى مزاولة نشاطه غير المشروع.

واعترف بارتكابه الواقعة بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية

أغلقت الأجهزة الأمنية ناديًا صحيًا بدائرة قسم شرطة العجوزة، يستغله مجموعة من الخارجين على القانون في ممارسة الأعمال المنافية للآداب.

كانت معلومات وردت للإدارة العامة للآداب أكدتها التحريات عن وجود ممارسات غير أخلاقية داخل أحد الأندية الصحية في العجوزة.

وتم إعداد الأكمنة اللازمة وإلقاء القبض على العاملين بالنادي الصحي، وتبين أنهم يمارسون نشاطًا إجراميًا في مجال ممارسة وتسهيل الدعارة.

كما تم ضبط 4 سيدات و3 رجال وتحريز مبالغ مالية وبعض الملابس الخاصة بالأعمال المنافية للآداب.

واعترف المقبوض عليهم بممارسة الأعمال المنافية للآداب وتقاضي الفتيات مبالغ مالية تصل إلى 1000 جنيه في الجلسة الواحدة، والتي تكون في صورة جلسة مساج تتحول إلى ممارسة الأعمال المنافية للآداب داخل الغرف المغلقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجار العرض على النيابة العامة الجدير بالذكر أن أجهزة الأمن تشن يوميًا حملات مكبرة لضبط مروجي المخدرات والأسلحة النارية ويأتي ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بصوره وأشكاله، مما ينعكس إيجابياً على الاقتصاد الوطنى والحفاظ على المال العام.

وفي سياق متصل، قضت محكمة جنايات القاهرة، المُنعقدة بمُجمع محاكم القاهرة الجديدة في التجمع الخامس، بمُعاقبة مُتهم بالحبس لمدة ستة أشهر لإدانته بإحراز سلاح ناري وذخائر في قضية استعراض قوة في البساتين.

وتضمن الحُكم تغريم المُدان فرحان.ع مبلغ 500 جنيه، مع مُصادرة السلاح الناري المضبوط.

وشمل الحُكم براءة كل من آمال.ج، ورمضان.ع، وعصام.ف، وفرحان.ع، وعماد.ح، معتز.ش، وصالح.ع، وأكرم.م، وسيف الدين.أ، من تهمة استعراض القوة والتلويح بالعنف.

كما تضمن الحكم براءة كل من عصام.ف، وفرحان.ع، من تهمة وضع النار عمداً وإحراز المفرقعات، كما برأت المحكمة المُتهم عصام.ف من تهمة إحراز السلاح الناري.

صدر الحكم برئاسة المستشار حمدي السيد الشنوفي، وعضوية المستشارين طارق محمد أبو عيدة وخالد عبد الغفار النجار، وبحضور الأستاذ أحمد عصام الشوربجي وكيل النيابة، وأمانة سر محمد طه.

وكانت النيابة العامة قد اتهمت كل من آمال.ج ورمضان.ع وعصام.ف وفرحان.ع وعماد.ح ومعتز.ش وكرم.م وسيف الدين.أ بأنهم استعرضوا القوة ولوحوا بالعنف