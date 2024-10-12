"القومي للمسرح" يحيي ذكرى ميلاد الفنان إسكندر منسي

يحيي المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية برئاسة الفنان إيهاب فهمي، اليوم السبت، بذكرى ميلاد الفنان الكبير إسكندر منسي.

ويأتي احياء الذكرى بهدف إبراز القدوة الفنية للأجيال الحالية والقادمة، وتخليدًا إلى ذكرى ميلاد الفنان إسكندر منسي، ويعد هو أحد العلامات البارزة في تشكيل ملامح الفن المصري، بما قدمه من أعمال أثرت في وجدان الشعب المصري.

معلومات عن الفنان إسكندر منسي

بدأ حياته من خلال مسرح الفنان الراحل نجيب الريحاني.

ثم اتجه للسينما فعمل في الأدوار الثانية، وكان أشهرها دوره في فيلم (أم العروسة) مع النجوم الراحلين عماد حمدي وتحية كاريوكا.

كانت أولى أفلامه فيلم (سي عمر).

وبلغ عدد أفلامه 90 عمل، وكان أشهرها (رد قلبي، 30 يوم في السجن، سيدة القصر، السفيرة عزيزة، أنا وهو وهي، المليونير، أم العروسة).

وكانت آخر أفلامه فيلمي (الوحش داخل إنسان، إعدام طالب ثانوي) في عام 1980.

وبعد ذلك بتسع سنوات وتحديدًا في يوم 14 نوفمبر 1989 رحل عن عالمنا عن عمر ناهز 79 عامًا.