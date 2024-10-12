منتخب مصر يخوض تدريباته استعداداً لمواجهة موريتانيا

خاض منتخب مصر الأول لكرة القدم تدريبه اليوم تحت قيادة حسام حسن، استعداداً لمواجهة موريتانيا المقررة في السابعة مساء الثلاثاء المقبل 15 أكتوبر، ضمن الجولة الرابعة من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس الأمم الأفريقية 2025 التي تستضيفها المغرب.

شارك اللاعبون الأساسيون الذين خاضوا مباراة موريتانيا في الجولة الثالثة، والتي شهدت فوز المنتخب 2-0، في تدريبات استشفائية بفندق الإقامة، بينما خاض باقي اللاعبين تدريباتهم في استاد القاهرة الدولي تحت إشراف الجهاز الفني.

حضر مران منتخب مصر الأستاذ محمد أبو الوفا، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة ورئيس بعثة المنتخب في موريتانيا.

يُذكر أن بعثة المنتخب من المقرر أن تغادر إلى موريتانيا في الرابعة عصر الغد.