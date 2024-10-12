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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

رياضة

دونجا يغادر معسكر منتخب مصر

بوابة الوفد الإلكترونية

غادر نبيل عماد دونجا معسكر منتخب مصر الأول لكرة القدم، بعد تعرضه للإصابة، حيث لم يتمكن من اللحاق بمباراة موريتانيا التي أُقيمت في 15 أكتوبر ضمن الجولة الرابعة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2025.

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خضع اللاعب لاختبارات طبية تحت إشراف الجهاز الطبي بقيادة محمد أبو العلا، بعد شعوره بآلام في العضلة الخلفية، والتي أثبتت استمرار معاناته من الإجهاد. وقرر الجهاز الفني بالتنسيق مع الجهاز الطبي إراحة اللاعب، الذي غادر المعسكر بعد انتهاء تدريب اليوم.

يذكر أن منتخب مصر حقق فوزًا هامًا على نظيره الموريتاني بنتيجة 2-0، حيث سجل محمود حسن "تريزيجيه" ومحمد صلاح هدفين، ليعزز الفراعنة صدارة المجموعة برصيد 9 نقاط.

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