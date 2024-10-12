أحمد موسى في صدمة على الهواء: “400 مليون دولار نستورد بها شيكولاتة”

قال الإعلامي أحمد موسى، إن الدولة استوردت سيارات بقيمة وصلت إلى 25 مليار دولار خلال السنوات الماضية، مؤكدا على ضرورة توطين صناعة السيارات في مصر.

وتابع الإعلامي أحمد موسى، خلال تقديم برنامج «على مسئوليتي» على قناة «صدى البلد»، أن الشركات استوردت بمبالغ كبيرة تخطت 1.2 مليار دولار لمنتجات جبنة، معلقا: "أنواع الجبنة اختراع يعني ؟!.

وأردف: 400 مليون دولار عشان اشتري شوكولاتة ؟!.. أدور على دولار في بنوك المركزي ومصر والأهلي عشان اشتري شوكولاتة"؟.

وأشار أحمد موسى، إلى كلمة الرئيس السيسي خلال افتتاح محطة بشتيل الجديدة التي أوضح فيها أن كل المنتجات المستوردة هي فرص أمام المصريين لتصنيعها، وتجاوز تحديات الدولار من خلال الإنتاج المحلي.

كما أوضح الإعلامي أحمد موسى، أن مصر أكبر سوق استهلاكي، مؤكدا على ضرورة تقليل فاتورة الاستيراد مع توطين الصناعة.