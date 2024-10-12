السبت 12 أكتوبر 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

عربى وعالمى

الخارجية الروسية: بريكس لم ولن تكون تحالفًا عسكريًا

الخارجية الروسية
الخارجية الروسية

قالت وزارة الخارجية الروسية، اليوم السبت، أن مجموعة "بريكس" لم تكن ولن تكون تحالفًا عسكريًا.

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وبحسب"سبوتنيك"، جاء في بيان الخارجية الروسية "لم تكن "بريكس" قط تحالفا عسكريا، وهي ليست كذلك ولا تنوي أن تصبح تحالفا عسكريا، علاوة على ذلك، فإن "بريكس" ليست حتى منظمة دولية أو هيكل تكاملي، بل هي رابطة بين الدول تضم مشاركين متساوين.
وأشار، إلى أن "بريكس" تنطوي على شراكة استراتيجية متعددة التخصصات، وتقوم على 3"ركائز" رئيسية، السياسة والأمن، والاقتصاد والمالية، والثقافة والعلاقات الإنسانية.
وأضاف، "العلاقات بين شركاء "بريكس" مبنية على أساس المساواة والاحترام المتبادل ومبادئ الانفتاح والبراغماتية والتضامن والأهم من ذلك أنها ليست موجهة ضد أحد".
وذكر، أن هذه الأطروحة يتم تأكيدها بسهولة من خلال الوثائق التأسيسية لمجموعة "بريكس"، بما في ذلك في كل إعلان مشترك لقادة الدول المشاركة.
وأشار البيان إلى أن أحد الأهداف الرئيسية لمجموعة "بريكس" هو إنشاء نظام اقتصادي عالمي عادل ومتعدد الأطراف.
ومن المقرر أن يشارك زعماء مجموعة "بريكس" في القمة التي تستضيفها روسيا في 22 – 24 أكتوبر، في مدينة قازان الروسية، حيث تترأس روسيا مجموعة "بريكس" منذ الأول من يناير2024
 

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