الشئون الخارجية بالصحفيين تستضيف سفير روسيا بالقاهرة الإثنين القادم

تنظم لجنة الشئون الخارجية والعربية بنقابة الصحفيين بعد غد الاثنين حوارا مفتوحا مع السفير الروسى بالقاهرة "جيورجى بوريسينكو" وذلك فى تمام الواحدة ظهرا، صرح بذلك حسين الزناتى وكيل النقابة حسين الزناتي مقرر لجنة الشئون الخارجية والعربية بها.

وأوضح الزناتي أن السفير الروسى سيتناول في اللقاء موقف بلاده مما يجري في المنطقة خاصة فى غزة ولبنان وليبيا والسودان والدور الروسي الذي يمكن أن تقوم به في ظل هذا الصراع الدائر بها وحربها مع أوكرانيا ومستقبل مايمكن أن نسميه بالنظام العالمي القادم.

وأشار رئيس لجنة الشئون الخارجية ان مايحدث الآن في المنطقة يحتاج إلى مزيد من الإطلاع على مواقف الدول المؤثرة في العالم ومتغيراته ومن بينها روسيا كواحدة من القوي الدولية المؤثرة في العالم، ومن هنا تأتي أهمية هذا اللقاء في التوقيت الراهن للسفير الروسي بالقاهرة.

وقال الزناتي إن من قام بالإعداد لهذا اللقاء هو الزميل الصحفي ابو الحسين غنوم وسيقام اللقاء بالقاعة المستديرة بالدور الثالث بمبنى النقابة.