السبت 12 أكتوبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

رياضة

رحيمي على رأس تشكيل المغرب أمام إفريقيا الوسطى

منتخب المغرب
منتخب المغرب

أعلن الجهاز الفني للمنتخب الأول لكرة القدم المغربي بقيادة وليد الركراكي، ضمن منافسات تصفيات كأس الأمم الإفريقية 2025.

txt

لامين يامال يقود تشكيل إسبانيا أمام الدنمارك

ومن المقرر انطلاق مواجهة المغرب أمام إفريقيا الوسطى في تمام العاشرة من مساء الليلة، في المباراة التي يشهدها ملعب "الشرفي بوجدة"، ضمن منافسات الجولة الثالثة من المجموعة الثانية بـ مباريات تصفيات أمم أفريقيا اليوم السبت.

تشكيل المغرب أمام إفريقيا الوسطي

ويقود لاعب العين الإماراتي سفيان رحيمي تشكيل المغرب أمام إفريقيا الوسطي، والذي جاء كالتالي:

حراسة المرمى: ياسين بونو.

خط الدفاع: أشرف حكيمي- جمال حركاس- نايف أكرد- يوسف بلعمري.

وسط الميدان: عز الدين أوناحي- سفيان أمرابط- إلياس بن صغير.

خط الهجوم: سفيان رحيمي- أيوب الكعبي- عبدالصمد الزلزولي.        

مواد متعلقة

عصام شلتوت: إعفاء لجنة التعاقدات في الأهلي من كافة مناصبها خلال 15 يومًا

لامين يامال يقود تشكيل إسبانيا أمام الدنمارك

رونالدو يقود تشكيل البرتغال أمام بولندا
الجريدة الورقية