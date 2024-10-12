رحيمي على رأس تشكيل المغرب أمام إفريقيا الوسطى

أعلن الجهاز الفني للمنتخب الأول لكرة القدم المغربي بقيادة وليد الركراكي، ضمن منافسات تصفيات كأس الأمم الإفريقية 2025.

ومن المقرر انطلاق مواجهة المغرب أمام إفريقيا الوسطى في تمام العاشرة من مساء الليلة، في المباراة التي يشهدها ملعب "الشرفي بوجدة"، ضمن منافسات الجولة الثالثة من المجموعة الثانية بـ مباريات تصفيات أمم أفريقيا اليوم السبت.

تشكيل المغرب أمام إفريقيا الوسطي

ويقود لاعب العين الإماراتي سفيان رحيمي تشكيل المغرب أمام إفريقيا الوسطي، والذي جاء كالتالي:

حراسة المرمى: ياسين بونو.

خط الدفاع: أشرف حكيمي- جمال حركاس- نايف أكرد- يوسف بلعمري.

وسط الميدان: عز الدين أوناحي- سفيان أمرابط- إلياس بن صغير.

خط الهجوم: سفيان رحيمي- أيوب الكعبي- عبدالصمد الزلزولي.