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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

رياضة

لامين يامال يقود تشكيل إسبانيا أمام الدنمارك

إسبانيا
إسبانيا

كشف الجهاز الفني لمنتخب إسبانيا عن التشكيل الرسمي لمواجهة الدنمارك، ضمن منافسات بطولة دوري الأمم الأوروبية.

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ومن المقرر أن يستضيف ملعب نويفا كوندومينا، أحداث مباراة إسبانيا والدنمارك في الجولة الثالثة من بطولة دوري الأمم الأوروبية.

تشكيل منتخب إسبانيا أمام الدنمارك

حراسة المرمى: دافيد رايا.

خط الدفاع: دانيال فيفيان، أليكس جريمالدو، لابورت، بيدرو بورو.

خط الوسط: فابيان رويز، مارتين زوبميندي، بيدري.

خط الهجوم: ميكيل أويارزابال، لامين يامال، ألفارو موراتا.

ويتواجد المنتخب الإسباني والدنماركي في المجموعة الرابعة، المستوى الأول، رفقة كلا من سويسرا وصربيا.

الجدير بالذكر أن منتخب الدنمارك يحتل صدارة ترتيب المجموعة برصيد 6 نقاط، فيما يأتي إسبانيا في الوصافة برصيد 4 نقاط.

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