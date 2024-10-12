السبت 12 أكتوبر 2024
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د.أيمن محسب
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عاطف خليل
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

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صفارات الإنذار تدوي في أكثر من 80 بلدة بشمال ووسط وجنوب إسرائيل

صواريخ
صواريخ

أفاد إعلام إسرائيلي، بأنه تم رصد إطلاق 10 صواريخ من لبنان على شمال إسرائيل، وذلك حسبما جاء في نبأ عاجل لقناة القاهرة الإخبارية.

أكد إعلام إسرائيلي، بأن صفارات الإنذار تدوي في أكثر من 80 بلدة ومدينة بشمال ووسط وجنوب إسرائيل.

أوضحت تقارير صحفية عبرية ، اليوم ، بأن صواريخ أُطلقت من الأراضي اللبنانية سقطت  في مستوطنة "كرميئيل" الواقعة شمال فلسطين المحتلة ، وتأتي هذه الحادثة في وقت يتزايد فيه التوتر بين إسرائيل وحزب الله.

 

وذكرت المصادر أن الانفجارات التي نتجت عن سقوط الصواريخ أحدثت أضرارًا مادية في بعض المباني، لكن لم تُسجل إصابات بشرية حتى اللحظة. وهرعت قوات الأمن الإسرائيلية إلى مكان الحادث، حيث تم إغلاق المنطقة وفتح تحقيق لمعرفة المزيد عن مصدر الصواريخ وظروف الهجوم.

 

في سياق متصل، أثار هذا الهجوم ردود فعل متباينة في الأوساط الإسرائيلية، حيث اعتبر بعض المسؤولين أن هذه العملية تعكس تصعيدًا خطيرًا من جانب حزب الله. ودعا آخرون إلى اتخاذ إجراءات قوية لحماية المستوطنات الحدودية وتعزيز القدرات الدفاعية للجيش الإسرائيلي.

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