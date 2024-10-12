السبت 12 أكتوبر 2024
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د.أيمن محسب
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عاطف خليل
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

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مراسل «إكسترا نيوز»: خط قطار «الفردان - بئر العبد» يمثل نقلة نوعية

بوابة الوفد الإلكترونية

تحدث عوض الغنام مراسل قناة "إكسترا نيوز" من شمال سيناء، عن افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي مشروع  خط سكك حديد “الفردان - بئر العبد” عبر فيديو كونفراس، مشددا على أن هذا حدث استثنائي وتاريخي في سيناء.

 وأشار “الغنام”، خلال رسالة على الهواء عبر شاشة قناة “إكسترا نيوز”، إلى مشروع  خط سكك حديد “الفردان - بئر العبد” يعد مشروع تنموي ضخم للغاية، ويمثل نقلة نوعية لحياة الأهالي بكل ما تحمله الكلمة من معنى.

وأضاف أن خط “الفردان - بئر العبد” سيلعب دورًا كبيرًا في السياحة الداخلية، وجذب المزيد من الاستثمارات، وعملية التوطين البشري سواء الشباب القادم من الصعيد أو من الدلتا، فالقطار سيربط سيناء مرة أخرى بالدلتا والصعيد بعد فترة طويلة، وهذه هي المرحلة الأولى فقط، وفي الفترة المقبلة سيصل القطار لمدينة طابا.

وأوضح أن الدولة أجرت العديد من المشروعات القومية من ضمنها مشروع ميناء العريش، وهو الميناء الأكبر والأضخم في منطقة الشرق الأوسط، وأيضًا المشروعات التعليمية الكثيرة التي جرى تدشينها في سيناء.

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