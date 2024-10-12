أعلن المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، جاهزية مراكز ومدن وأحياء المحافظة لبدء الموجة 24 لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، والتي انطلقت اليوم.

وتستمر حتى 27 ديسمبر المقبل، بالتعاون مع الأجهزة المعنية بملف تقنين أراضي الدولة، ويبدأ تنفيذ الموجة 24 لإزالة التعديات على 3 مراحل، حيث تبدأ المرحلة الأولى في الفترة من 12 أكتوبر الجاري وحتى 1 نوفمبر المقبل.

انطلاق الموجة 24 لإزالة التعديات على أملاك الدولة بالقليوبية..

وتابع اللواء إيهاب حسن سراج الدين سكرتير عام المحافظة، جاهزية مدن بنها وكفر شكر وطوخ لتلك الموجة، بحضور اللواء أحمد جميل رئيس مدينة طوخ، واللواء طارق ماهر رئيس مدينة بنها، ومحمد غنيم رئيس مدينة كفر شكر.



أكد محافظ القليوبية أن المرحلة الأولى للموجة تعتمد على إزالة الحالات التي تم رفضها في منظومة تقنين أراضي الدولة من قبل لجان البت والتقنين، ثم حالات التعدي البسيطة والمتوسطة على أراضي الوحدات المحلية وجهات الولاية، مشددا على ضرورة التنسيق الكامل بين الجهات المعنية لضمان تنفيذ مراحل الموجة بكفاءة وفاعلية، مع الالتزام بجدول زمني يغطي مراكز ومدن وأحياء المحافظة، وحصر حالات التعدي بالتعاون مع الجهات المعنية من الوحدات المحلية وجهات الولاية وبالتنسيق مع الجهات الأمنية.



كما شدد محافظ القليوبية على رؤساء الوحدات المحلية ورؤساء المراكز والمدن بعدم السماح بعودة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية والتصدي بكل حسم للتعديات، وذلك من خلال المرور المستمر على الأراضي المستردة لمنع التعدي عليها مرة أخرى بالتنسيق مع جهات الولاية، مع العمل على سرعة إزالة أية تعديات جديدة في المهد واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.