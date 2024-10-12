طبيب المنتخب يوجه رسالة للاعبي الفراعنة قبل موقعة موريتانيا

وجه طارق سليمان طبيب المنتخب الأولمبي، رسالة مهمة للاعبي منتخب مصر الأول لكرة القدم، قبل الموقعة المرتقبة أمام موريتانيا، في إطار تصفيات كأس الأمم الإفريقية.

واستطاع منتخب مصر تحقيق الفوز على نظيره الموريتاني بهدفين نظيفين، من خلال محمود حسن تريزيجيه ومحمد صلاح.

وتحدث طارق سليمان في تصريحات إذاعية، فقال: "بالتأكيد، ملعب المباراة سيكون الجيل الأول للنجيل الصناعي، يعني أنه سيء جدًا، ممكن لاعب خلال الركض على النجيل الصناعي يتعرض لإصابة غريبة بدون احتكاك".

وتابع: "ممكن أي لاعب خلال الركض النجيل يلتصق بأسفل الحذاء ويؤدي إلى سقوط اللاعب وإصابته".

وأكمل: "من المحتمل أن يتعرض لاعب لإلتهاب لغشاء المفصل، ويتعرض للتورم، فأنا مع محمد صلاح في موقفه، خاصة أن نتائجنا جيدة وفرصنا في التأهل جيدة".

وأردف: "لا بد أن يكون هناك مرونة وتوافق مع المدير الفني، وحسام حسن لم يرفض هذا الأمر، خاصة من أجل الحفاظ على نجم كبير مثل محمد صلاح".

واختتم: "النصيحة للاعبي المنتخب، أن يمرروا الكرة سريعًا حتى لا يتعرضوا لأي احتكاك على الملعب، وعدم الركض كثيرًا، وتكون جاهز للتمرير السريع دون الاحتفاظ بالكرة".