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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

جامعات ومدارس

وزير التعليم العالي يستقبل رئيس التأمين الصحي الشامل

جانب من توقيع الاتفاقية
جانب من توقيع الاتفاقية

استقبل الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الدكتور محمد معيط رئيس مجلس إدارة هيئة التأمين الصحي الشامل. 

وبحث اللقاء تعزيز التعاون بين الجانبين بما يدعم جهود النهوض بمنظومة التأمين الصحي الشامل بجمهورية مصر العربية. 

جاء ذلك في ضوء التعاون بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وهيئة التأمين الصحي الشامل. 

تعظيم مشاركة المستشفيات الجامعية في منظومة التأمين الصحي

وتناول اللقاء مناقشة آليات التعاون المُشترك بين المستشفيات الجامعية والهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، وكذلك بحث آليات تعظيم مشاركة المستشفيات الجامعية في منظومة التأمين الصحي الشامل، وفقًا لأحكام القانون الخاص بالتأمين الصحي الشامل.

وفي نهاية الاجتماع، تم توقيع ميثاق تعاون مشترك؛ لتعزيز سُبل التعاون بين الجانبين.

وحضر اللقاء الدكتورة مي فريد المدير التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، والدكتور أحمد عناني مستشار وزير التعليم العالي والبحث العلمي للسياسات الصحية، والدكتور عمر شريف عمر أمين المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية.

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