مجلس المقاصة يناقش توزيع الاختصاصات ودمج بعض اللجان فى أول اجتماعاته

4 لجان للشركة

يعقد مجلس إدارة شركة مصر للمقاصة الجديد والمنتخب من الجمعية العمومية للشركة خلال الأيام القليلة القادمة، أول اجتماعاته بعد اعتماد الرقابة المالية لأعضاء مجلس الإدارة الجديد، ومن بينهم العضو المنتدب ورئيس مجلس الإدارة.

قالت مصادر خاصة لـ«الوفد» إن الاجتماع سوف يناقش عددا من المحاور المهمة المتعلقة بالشئون الداخلية بالشركة ومنها توزيع الاختصاصات، وتشكيل اللجان المنبثقة من مجلس الإدارة، وإعادة ترتيبها بتقليص عددها من 5 لجان إلى 4 لجان فقط، حيث متوقع أن يتم دمج لجنة الأصول العقارية مع لجنة الاستثمار، لتتضمن اللجان الاستثمار والأصول العقارية، المراجعة، الحوكمة، الترشيحات والمكافآت.

كانت «الوفد» قد أشارت فى وقت سابق إلى دعوة مجلس إدارة الشركة لعمومية الشركة للموافقة على اختيار الدكتور خالد سرى صيام رئيسا للشركة وهشام مبروك عضوا منتدبا.

كان قد تقدم عدد محدود من المرشحين لمنصب العضو المنتدب، والرئيس، وقام مجلس الإدارة باختيار الأسماء المرشحة، وتم إرسالها إلى الرقابة المالية لاعتمادها.

سبق أن ناقش المجلس الآليات المحددة لطلبات الترشح لكل من رئاسة مجلس إدارة الشركة والعضو المنتدب.. كما كان قد أسدل الستار يوم 1 سبتمبر 2024 على انتخابات عضوية مجلس إدارة شركة مصر للمقاصة «2024-2027»، وذلك بعد ماراثون استمر قرابة الشهرين لاختيار 8 أعضاء يمثلون شرائح وفئات سوق المال، بالإضافة إلى ممثل البورصة المصرية، ورئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب ليكون عدد الاعضاء 11 عضوا.