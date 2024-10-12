شخص يذهب قسم الشرطة عاريا.. والمحكمة تغرمه مبلغ مالي

قضت المحكمة العليا الإسبانية، بتغريم ناشط فى مجال البيئة مبلغ 1080 يورو، لاتهامه بالذهاب لأحد مراكز الشرطة عاريا، ورفض ارتداء ملابسه رغم أنّ الشرطة طلبت منه ذلك مرات عدة.

شخص يذهب قسم الشرطة عاريا

تفاصيل الواقعة ترجع إلى 20 أغسطس 2020، عندما توجه الناشط فى مجال البيئة إلى مركز شرطة فالنسيا (شرق)، عاريًا بشكل كامل، راغبًا في "تقديم شكوى"، وفق ما ذكرت المحكمة العليا في بيان.

وطلب منه عناصر الشرطة أن يرتدي ملابسه "التي كانت بحوزته داخل حقيبة، لأنه كان يعطل عمل المكتب، بحسب ما ذكرت وكالة "فرانس برس".

وقالت الشرطة الألمانية إن الناشط رفض بشكل واضح وقاطع ارتداء ملابسه، بحجة أن من حقه التعري.