حارس مانشستر سيتي يكشف رأيه في جوارديولا

كشف إيدرسون، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي، رأيه في مدربه الإسباني بيب جوارديولا، وذلك بعدما رفض رحيله عن السماوي خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية.

وكان جوارديولا قد طالب إدارة مانشستر سيتي بضرورة استمرار إيدرسون مع السماوي خلال الموسم الحالي، على الرغم من تراجع مستواه خلال الفترة الماضية.

وعلق إيدرسون على سؤال حول تحليله لشخصية بيب جوارديولا، في تصريحات لشبكة “ESPN Brasil”، حيث قال ساخرًا: "ستوقعني في مشكلة!".

وتابع: "جوارديولا يعد رجل لطيف، ومزعج في بعض الأحيان، بمعنى أن يكون متطلبًا، ومتطلبًا باحترافية، وهو أيضًا غاضب عندما يتعين عليه أن يغضب".

وأكمل: "لذا فهو يمتلك مزيجًا من الثلاثة، لكنه رجل لطيف خارج الملعب، وهو رجل متطلب للغاية داخل الملعب".

وأضاف: "كما أنه رجل يغضب مثل أي شخص آخر، مثل أي مدرب آخر، عندما لا تسير الأمور على ما يرام، عندما لا يلعب الفريق بشكل جيد".

وأختتم: "بالطبع، نحن نعلم أننا لن نكون قادرين على لعب 70 مباراة بمستوى رائع، في مباراة أو أخرى، سيكون هناك انخفاض في المستوى".