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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

عربى وعالمى

الإمارات تدين الاعتداء على اليونيفيل في لبنان

الإمارات
الإمارات

أعلنت دولة الإمارات، اليوم السبت، إدانتها بشدة الهجوم الذي تعرضت له "اليونيفيل " قوة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في لبنان والذي تسبب في إصابة عدد من عناصر القوة الدولية.

 

وقالت لانا زكي نسيبة مساعدة وزير الخارجية للشؤون السياسية إن دولة الإمارات تعرب عن استنكارها الشديد للاعتداء على القوات الدولية، وأوضحت أن استهداف قوات السلام انتهاك لمبادئ القانون الدولي ولأحكام قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701.

 

دعمها الراسخ للبنان ولسيادته

وشددت على وقوف دولة الإمارات ودعمها الراسخ للبنان ولسيادته ووحدة أراضيه، وعلى دعمها للدور الهام الذي تقوم به قوة الأمم المتحدة لحفظ السلام في لبنان.

كما جدّدت التأكيد على دعم دولة الإمارات للجهود الدولية الهادفة إلى خفض التصعيد والوقف الفوري لإطلاق النار.

 

وأعربت أيضاً عن تضامن دولة الإمارات مع الدول المشاركة في قوات "يونيفيل" وتلك التي ينتمي لها الجنود المصابون، وعن تمنياتها بالشفاء العاجل للعسكريين المصابين.

 

 

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