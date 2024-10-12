جنوب الوادي تحتفظ بترتيبها في تصنيف تايمز الدولي للجامعات

أعلن الدكتور احمد عكاوي رئيس جامعة جنوب الوادي أن الجامعة ظهرت في تصنيف التايمز الدولي (وثيقة 2025) في الفئة من 1201-1500.

وأضاف رئيس الجامعة أن تصنيف التايمز للتعليم العالي في نسخته الحالية لعام 2025 شهدت تقييم 2,857 جامعة من 115 دولة حول العالم مقارنة بالعام الماضي حيث شاركت 2,671 جامعة على المستوى الدولي محتفظة بتصنيفها بنفس العام الماضي بالرغم من زيادة عدد الجامعات المشاركة.

واوضح رئيس الجامعة، أنه طبقا لمعايير التصنيف ويعتمد التصنيف في تقييم أفضل الجامعات العالمية على 5 مجالات رئيسية هي: التدريس (بيئة التعلم) %30، والبحث (حجم أو معدل إنتاجية الأبحاث، دخل الأبحاث، السمعة) %30، والاستشهادات (تأثير البحث) %30، المكانة الدولية (الطلاب الدوليين، الأساتذة الدوليين، التعاون الدولي) %7.5، والتطبيق في الصناعة (نقل المعرفة) %2.5، وذلك من خلال 13 مؤشرًا للأداء مرتبط بالتدريس والبحث العلمي ونقل المعرفة والاستبيانات الدولية، والتي توفر المقارنات الأكثر شمولاً وتوازنًا بين الجامعات طبقا لموقع التصنيف.

واشار الدكتور احمد عكاوي ان ما يوليه الدكتور محمد ايمن عاشور وزير التعليم العالي من اهتمام ودعم من خلال تسهيلات ودعم بنك المعرفة المصري وما يساهم به من ارتقاء في تصنيف الجامعات المصرية من دعم للباحثين، وأساتذة الجامعات المصرية وتوفير مصادر للبحوث والمعرفة أدى الى طفرة في تصنيف الجامعات المصرية على المستوى الدولي.

ومن جانبه قدم رئيس الجامعة التهنئة لجميع منتسبي جامعة جنوب الوادي من أعضاء هيئة تدريس وجهاز ادارى وطلاب لما يحققونه من مجهودات انعكست على ظهور الجامعة في المستوى المحلى والدولي بمكانه تليق بجميع منتسبيها وخريجيها.

كما قدم الشكر لفريق عمل التصنيف الدولي بالجامعة والذى يشمل كلا من الدكتور حموده محمد دردير رئيس فريق العمل، والسادة الأعضاء الدكتور احمد إسماعيل، والدكتور محمود سعيد والدكتور أحمد حسن والمهندس حسام حرز الله ، والأستاذ بدوى محمد البدوي والمهندس احمد عبد النعيم.

ظهور سابق للجامعة:

وفي شهر يونيو الماضي، أعلن الدكتور أحمد عكاوى، رئيس جامعة جنوب الوادي، عن ظهور الجامعة في تصنيف التايمز الإنجليزي، وذلك بعد صدور وثيقة 2024، الخاصة بتحقيق أهداف التنمية المستدامة، حيث تقدمت الجامعة 200 مركز عن العام السابق، وتبوأت المركز 601-800 عالميًا بدلًا عن 801-1000 العام الماضى بالرغم من زياة عدد الجامعات المشاركة هذا العام إلى 500 جامعة.

حيث أشارت النتائج الى مشاركة الجامعة في عشر اهداف من اهداف التنمية المستدامه ضمن خطة الجامعة فى التوسع فى المشاركة الدولية فى معظم الاهداف والتى تشمل 17 هدف للأمم المتحده للتنمية المستدامة .

وأضاف الدكتور أحمد عكاوي أن الجامعة شاركت فى تصنيف التنمية المستدامة هذا العام والذي أدرجت فيه 1,963 جامعة عالميًا مقارنة بالعام الماضى، حيث أدرجت بالتصنيف 1625 جامعة عالميًا.