تهنئ هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف الشعب المصري عامة، وقواتنا المسلحة الباسلة خاصة بمناسبة ذكرى انتصارات حرب أكتوبر المجيدة التي سطرت خلالها القوات المسلحة المصريَّة تاريخًا مجيدًا بدماء وشجاعة رجالها المسلحين بالإيمان والقوة والعزم.

هيئة كبار العلماء تهنئ الشعب والقوات المسلحة بذكرى حرب أكتوبر

وتابعت هيئة كبار العلماء أن القوات المسلحة المصرية سجلوا في صفحات التاريخ أيام فخر وعزة لمصر والأمَّة العربيَّة، ودعت هيئة كبار العلماء الله أن يحفظ الله مصر عزيزة أبية، ويصون أرضها حرة كريمة، ويوفق الوطن قيادة وشعبًا على طريق التقدم والرخاء والاستقرار.

وقد قالت هيئة كبار العلماء أنَّ الله تعالى قد ربط بين وظائف ومقاصد شهر رمضان وبين التوفيق والتسديد والإصلاح والهداية، وأن وظائف رمضان منحصرة في الإيمان والعمل؛ إيمان بالله عز وجل ورسوله، وعمل نافع في الدنيا والآخرة، مشيرًا إلى أننا في حاجة ماسة إلى التقوى بمعناها الواسع، وإلى الإيمان والإخلاص والتفاني في سبيل إصلاح الكون وفي سبيل النهوض بالأمة، لأن الإيمان والإخلاص في العمل هما السبيل إلى النصر والتوفيق.

وأضافت أن خصال المتقين في القرآن الكريم قوامها العمل النافع الصالح الذي يحتاج إلى توفيق الله عز وجل، وأنَّ المسلم إذا قام بعمله إيمانًا واحتسابا فإن الله عزوجل سيوفقه، مهما كانت الغاية صعبة ومهما كانت الظروف ضيقة، قال تعالى: {إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوا وَّالَّذِينَ هُم مُّحْسِنُونَ}، وقال: {وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ}، وقال أيضًا: { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا (70) يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ}.

حرب السادس من أكتوبر

وجدير بالذكر أن حرب أكتوبر 1973 من الحروب التي سيظل يتحدث عنها التاريخ لفترة طويلة كونها كانت ملحمة عسكرية مصرية متكاملة الأركان ، لقد فرضت المعجزة المصرية نفسها حينذاك على كل وسائل الإعلام الدولية عامة والأمريكية خاصة رغم انحياز واشنطن الواضح لإسرائيل، لكن الإنحياز لم يتحمل هول صدمة المفاجأة، فتصدر نصر أكتوبر صدر عناوين مختلف وسائل الإعلام ، كما علق الكثير من قادة العالم على الحرب، وتبارى الأدباء فى تسجيل مراحل الحرب المختلفة ونتائجها وكواليسها.