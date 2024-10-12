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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

رياضة

كابيلو يوجه رسالة هامة لـ مبابي بشأن ريال مدريد

مبابي
مبابي

قام المدير الفني الأسبق لفريق كرة القدم الأول بـ ريال مدريد الإيطالي فابيو كابيلو، بتوجيه رسالة هامة للفرنسي كيليان مبابي بشأن تواجده في النادي الإسباني، بعدما انضم إليه خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية.

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وتحدث كابيلو في تصريحات لصحيفة "توتو ميركاتو ويب" الإيطالية، حيث وجه رسالته لمبابي، فقال: "عند قدوم نجم كبير إلى ريال مدريد، عليه أن يفهم جيدًا ويدرك أن عليه أن يكون مثل أي لاعب آخر".

وتابع: "هذا النادي لا يوجد به نجم واحد، بل نجوم كثيرون، ريال مدريد دائمًا ما اعتاد على ذلك".

وأكمل: "أنشيلوتي يحتاج إلى الوقت هذا الموسم، فهو يعرف كل شيء، ولكن ترتيب الأمور يحتاج للوقت، خاصة مع الإصابات التي ضربت الفريق في بداية الموسم".

وأتم: "قريبًا سيجد أنشيلوتي التوازن الصحيح لتحقيق الانتصارات، ولا يمكن أن نستبعد ريال مدريد من المنافسة على جميع الألقاب".

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