أخر تحديث.. أسعار العملات اليوم السبت مقابل الجنيه في البنوك وماكينات الـATM

أسعار العملات اليوم السبت.. واصلت أسعار العملات اليوم السبت بماكينات الصرف الألي، ثباتها، بـ ثاني أيام العطلة الرسمية للقطاع المصرفي المصري، وحقق في البنك المركزي المصري، استقرارًا، مسجلا نحو 48.51 جنيه للشراء، و48.61 جنيه للبيع، وسجل سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري نحو 12.90 جنيه للشراء و12.95 جنيه للبيع.

وفي هذا الصدد تنشر "بوابة الوفد الإلكترونية" أسعار العملات اليوم السبت بماكينات الـATM، بالرغم من العطلة الاسبوعية التي تنتهي اليوم السبت ليبدأ غدا الاحد أول أيام العمل الرسمي في القطاع المصرفي المصري، وسجلت أسعار العملات اليوم بعد الاستقرار الملحوظ على النحو الاتي:

أسعار العملات اليوم السبت بماكينات الصرف الألي ATM

سعر الدولار في البنوك المصرية

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري: 48.51 جنيه للشراء، و48.61 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر: 48.51 جنيه للشراء، و48.61 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك القاهرة: 48.51 جنيه للشراء مقابل 48.61 جنيه للبيع.

سجل سعر اليورو في البنك الأهلي المصري: 52.93 جنيه للشراء، و53.24 جنيه للبيع.

سعر اليورو اليوم السبت في البنوك

سعر اليورو في بنك مصر: 52.93 جنيه للشراء، و53.24 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك القاهرة: 52.93 جنيه للشراء، و53.24 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنوك

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري: 12.90 جنيه للشراء و12.95 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك مصر: الشراء 12.90 جنيه للشراء و12.95 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك القاهرة: 12.90 جنيه للشراء و12.95 جنيه للبيع.

سعر الدرھم الإماراتي في البنوك

سعر الدرهم الإماراتي في البنك الأهلي المصري: 13.19 جنيه للشراء، و13.23 جنيه للبيع.

سعر الدرھم الإماراتي في بنك مصر: 13.19 جنيه للشراء، و13.23 جنيه للبيع.

سعر الدرھم الإماراتي في بنك القاهرة: 13.19 جنيه للشراء، و13.23 جنيه للبيع.